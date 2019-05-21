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21.05.2019,  
13:40
Текст:  Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

Тральщик "Владимир Емельянов" спустят на воду 30 мая в Петербурге

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший корабль противоминной обороны ВМФ России "Владимир Емельянов" проекта 12700 спустят на воду 30 мая нынешнего года. У корабля самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Фото: Elza Fuiza / ABr / wikimedia.org
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Спустят "Владимира Емельянова" на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМФ России. Корабль имеет и самое совершенное противоминное вооружение. Это третий по счету корабль проекта 12700.

В конце прошлого года предприятие передало министерству обороны РФ второй (первый серийный) корабль - "Иван Антонов". Кроме "Владимира Емельянова" на предприятии строятся еще два корабля - "Георгий Курбатов" и "Яков Баляев".

Предполагается построить около 40 кораблей проекта 12700. Они превосходят по техническим характеристикам тральщики, выпущенные в советские годы.

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

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