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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Молочных дел мастер

Состоялась премьера фильма о Николае Верещагине
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
В Камерном театре Череповца прошел премьерный показ документального фильма Валерия Татарова "Николай Верещагин. Жизнь по маслу". Этот фильм - часть цикла "Забытые великие" телеканала "Культура". А посвящен он брату знаменитого российского художника-баталиста Василия Верещагина - Николаю, который явился основоположником молочного производства в России.

Фильм начинается и заканчивается на небольшом острове посреди Рыбинского водохранилища. Именно здесь Николай Верещагин в 1865 году поднял сыроварение и маслоделие в России. Дело пошло настолько хорошо, что уже к 1910 году страна стала лидером по экспорту вологодского масла в Европу.

Фото: wikipedia.org
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- У нас еще помнят картины маслом. А вот кто накормил Россию маслом, почти забыли, - сказал режиссер Валерий Татаров.

Кстати, место, где похоронен Николай Верещагин, сейчас затоплено. Его могила находится на дне Рыбинского водохранилища.

Чтобы наиболее полно рассказать о Николае Верещагине, авторы фильма побывали в нескольких российских регионах, связанных с его именем - в Вологодской, Ярославской, Тверской и Московской областях. Снимали кадры и в Швейцарии. Именно там Верещагин учился первым премудростям приготовления знаменитых швейцарских сыров. Полученные знания и опыт Николай Верещагин надеялся применить в России - в артельных сыроварнях. На презентации фильма мэр Череповца Елена Авдеева сказала: Николай Верещагин незаслуженно забыт. И сегодня, а в нынешнем году исполняется 180 лет со дня его рождения, пришло время память о нем восстановить. Что касается фильма "Николай Верещагин. Жизнь по маслу", то мэр города Елена Авдеева пообещала включить его просмотр в школьную программу, чтобы молодое поколение Череповца знало и помнило знаменитого гражданина России.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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