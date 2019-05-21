В каких городах России новостройки самые доступные

Аналитики центра ЦИАН сравнили стоимость жилья на первичном рынке крупных городов с показателями аналогичного периода 2018 года. В среднем цена за указанный период выросла на девять процентов. Подешевело жилье лишь в пяти мегаполисах.

Специалисты аналитического центра ЦИАН провели мониторинг данных из собственной базы. Исследование охватило 44 крупных города с населением более 100 тысяч человек, включая города-миллионники. В его рамках эксперты сравнили цены на первичном рынке жилья в мае 2019-го и мае 2018 годов.

В результате рост стоимости квартир в новостройках был отмечен в 34 городах. Лишь в пяти мегаполисах первичное жилье подешевело, еще в пяти осталось на прежнем уровне или подорожало незначительно - на так называемую допустимую долю погрешности.

Авторы исследования отмечают, что активнее всего из предложения на рынке "вымывались" квартиры стоимостью менее 1,5 миллиона рублей. Во многих городах их доля сократилась значительно. Например, более чем на 17 процентов меньше на первичном рынке стало такого жилья в Иркутске, Великом Новгороде, Симферополе, Пскове и Батайске.

"В целом по крупным городам России средняя цена квадратного метра в новостройках в мае 2019 года составила 55,5 тысячи рублей, - пояснили в ЦИАН. - Главная причина роста цен - повышение активности покупателей. Постепенное увеличение ипотечных ставок, на 0,8 пункта за год, грядущие законодательные изменения - все это подстегивает покупателей быстрее принимать решение о сделке".

Безусловным лидером по темпам роста цен стали Псков и Саратов. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья здесь за последние 12 месяцев выросла на 22 процента. При этом в Пскове "квадрат" оказался дороже, чем в Саратове - 45,6 против 42,6 тысячи рублей.

Лидерство Пскова аналитики объясняют значительным сокращением объема жилья, возводимого в этом городе в рамках бюджетных проектов. Нового же доступного предложения от местных застройщиков пока не поступало.

В первую десятку рейтинга по динамике роста цен включены Ульяновск и Петрозаводск (плюс 21 процент по сравнению с маем 2018 года), Сочи и Казань (плюс 20 процентов), Ижевск (плюс 18 процентов), Краснодар и Уфа (плюс 17 процентов), а также Красноярск, цены в котором выросли за год на 16 процентов.

Примечательно, что основной прирост стоимости пришелся на 2019 год - в указанных городах за этот период времени ценник вырос на 13-14 процентов. Судя по всему, тенденция будет продолжена и в ближайшие месяцы.

По подсчетам аналитиков новостройки подешевели только в пяти городах, охваченных исследованием. Лидером по данному показателю оказался Ростов-на-Дону. В этом мегаполисе стоимость нового жилья снизилась на восемь процентов. В мае 2019 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке здесь составила 50,3 тысячи рублей против 54,5 тысячи рублей в мае 2018 года.

"Такое снижение связано со структурными изменениями в предложении, - считают аналитики. - С мая 2018 года доля однокомнатных квартир на рынке Ростова-на-Дону снизилась более чем на 20 процентов".

То есть речь идет об упомянутом выше "вымывании" с рынка дешевых "однушек". Более доступным также стало жилье в Туле и Обнинске, где оно соответственно предлагается в среднем на пять и три процента дешевле, чем год назад. На два процента снизились цены в Челябинске и Ставрополе. В этих городах квартиры в новостройках в среднем можно приобрести по 42,9 и 37,3 тысячи рублей за "квадрат".

Рейтинг городов по уровню средней цены на первичном рынке жилья возглавил Сочи. На этом курорте квартиры в новостройках предлагаются по 126,7 тысячи рублей за "квадрат". Для сравнения, лидером в рейтинге наиболее доступных новостроек стал город Брянск. Там "первичка" стоит в среднем всего лишь 37,2 тысячи рублей.

Отметим, что Сочи в своем сегменте лидирует с огромным отрывом, тогда как у Брянска имеются серьезные конкуренты. Так, самое дорогое жилье в новостройках, помимо Сочи, зафиксировано во Владивостоке (94,4 тысячи рублей за "квадрат"), Казани (80,4 тысячи), Сургуте (73,9 тысячи) и Симферополе (70,6 тысячи рублей).

А в рейтинге доступности вслед за Брянском следует Ставрополь с ценой "квадрата" 37,3 тысячи рублей, Владимир (39,3 тысячи), Иваново (40 тысяч) и Батайск (41,6 тысячи рублей). К слову, в споре городов-миллионников победу одержали Челябинск и Омск - самые низкие цены на первичку отмечены именно там (42,9 и 43,1 тысячи рублей за один квадратный метр соответственно).

"В течение 12 месяцев застройщики постепенно поднимали цены почти во всех жилых комплексах в городах, попавших в выборку, рост зафиксирован в 78 процентах проектов, - резюмируют аналитики. - В тройку лидеров рейтинга крупных жилых проектов по росту средней цены вошли два комплекса, строящихся в Краснодаре. На второй строчке расположился ЖК на окраине Центрального района Воронежа, где активно возводятся новые дома. За рассматриваемый период цены на жилье здесь выросли на 23 процента".