В Мурманске начался выбор площадки под контейнерный терминал, который предполагается построить к 2024 году. В него предполагается инвестировать 60 миллиардов рублей, сообщили в компании Ленинградской области, выступающей заказчиком строительства. Предстоит выбрать один из трех участков - губа Ура, Кильдинский пролив или губа Териберская, на берегу которой расположено широко известное среди туристов село Териберка.

Толчком для этой инициативы послужило соглашение, которое в апреле на Международном экономическом форуме подписали представители администраций Камчатского края и Ленинградской области. В нем идет речь о большом проекте транспортной инфраструктуры - контейнерной линии между Приморском и Петропавловском-Камчатским, которая будет проходить по акватории Северного морского пути. Она предназначается для азиатско-европейского транзита: контейнеры будут доставляться в порты Европы для европейских грузополучателей, а в порт Приморск - для российских. Соотношение российского и европейского направлений перевозок по этой линии прогнозируется на уровне 60/40.

- Терминал в Мурманске станет западной опорной точкой арктической части азиатско-европейской контейнерной линии, - отметил гендиректор компании-заказчика Андрей Сизов.

Пропускная способность линии в 2024 году должна составить около трех миллионов контейнеров. В дальнейшем ее предполагается повысить до пяти миллионов. Для сравнения: в 2018 году все порты России перевалили 5,1 миллиона контейнеров. Если планы по строительству линии сбудутся, то проект позволит удвоить оборот контейнеров на транспортных путях России.

Для того чтобы воплотить его в жизнь, уже к 2024 году предстоит построить от восьми до десяти контейнеровозов ледового класса с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Какими будут эти суда, сказать сложно, сейчас они находятся на стадии проектирования. Проекты новых арктических контейнеровозов предполагается завершить к концу 2019 года. Главная задача для проектировщиков - создать такие суда, транспортировка грузов которыми по Севморпути станет экономически более привлекательной, чем через Суэцкий канал.

Этот проект имеет как скептиков, так и сторонников. Прежде всего, для заказчиков контейнерных перевозок важна ритмичная поставка грузов без сбоев. Добиться этого на Севморпути будет довольно сложно из-за непредсказуемости северной погоды и ледовой обстановки. Кроме того, для этого потребуются дополнительные атомные ледоколы, которые еще предстоит построить. Сложности со строительством головного ледокола проекта 22220 "Арктика" мощностью 60 мегаватт позволяют предположить, что этот процесс может оказаться не таким быстрым, а впоследствии понадобятся и более мощные ледоколы типа "Лидер" мощностью 120 мегаватт, проектирование которых только начинается. Тем не менее попытка завоевания части рынка контейнерных перевозок имеет хорошие перспективы и в любом случае необходима, так как сегодня около 90 процентов грузов в мировой торговле перевозятся по морю. Через Суэцкий канал сегодня проходит около 631,2 миллиона тонн контейнеров на 5,7 тысячи судов-контейнеровозов, и у российских перевозчиков есть шанс развернуть на Север часть этих грузопотоков.