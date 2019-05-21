В Петербурге заложили первое в России безэкипажное судно

На Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга заложили первое в России маломерное научно-исследовательское судно "Пионер-М" с технологией безэкипажного вождения. Оно может удаляться на расстояние до 50 миль от берега, сообщает пресс-служба предприятия.

Спроектировали судно ученые Севастопольского государственного университета. Оно предназначено для научно-исследовательских работ за счет сменных модульных научных лабораторий контейнерного типа. Лабораториям будут использоваться в океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, а также гидроакустических исследованиях и водолазных работах.

Как отметил на торжественной церемонии закладки "Пионера-М" генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, это проект науки и промышленности. Предполагается, что "Пионер-М" будет работать в акваториях Черного и Азовского морей.

Строить маломерное судно "Пионер-М" будут на трех предприятиях. Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, надстройки сделает крымское предприятие "Судокомпозит", а соберут судно на Севморзаводе. Его длина - 25,7 метра, ширина - девять, скорость - 10 узлов.