Совместные плановые проверки бизнеса в нашей стране могут стать обязательными. С такой инициативой обратилась в федеральное правительство "ОПОРА России". Кроме того, организация предложила ограничить круг контрольных вопросов, на основании которых формируются чек-листы. Все они должны быть обусловлены существенными рисками. Чего ждут от грядущей реформы предприниматели СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Сузить круг

Сейчас проверки несколькими ведомствами могут дублироваться. Так, требования по охране труда контролируют Роструд, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор и так далее.

- Один орган может приходить не чаще одного раза в год, но на самом деле они по одному и тому же вопросу ходят пять и более раз, - поясняет первый вице-президент "ОПОРЫ России" Марина Блудян. - Например, охрана труда проверяется пять раз в год. Необходимы совместные проверки, перед проведением которых надзорные органы будут договариваться между собой, обсуждать план и вопросы.

Другое предложение связано с сужением чек-листов, введенных в начале прошлого года. Это списки контрольных вопросов, на которые субъект бизнеса может ответить заранее, - чтобы встреча с контролерами прошла максимально гладко. Многие предприниматели, в целом называя новшество позитивным, жалуются на чрезмерно раздутые опросники ряда контрольно-надзорных органов (КНО).

Если в небольшую компанию нагрянут представители десяти КНО, она не сможет работать в течение месяца

- Ко мне обращался руководитель небольшой компании, который пытался самостоятельно разобраться с чек-листом МЧС, - рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. - Чтобы ответить на все 180 вопросов, он должен был, оставив работу, потратить неделю. И я, разумеется, поддерживаю инициативу в части ограничения круга контрольных вопросов. Что касается организации совместных проверок несколькими ведомствами, пока не совсем понятно, будут ли они удобны предпринимателям. Возможно, вначале следует поработать над уменьшением количества вопросов в чек-листах. Оценить, насколько сократилось время, которое бизнес затрачивает на подготовку и на само контрольно-надзорное мероприятие.

И только потом думать об объединении проверок. В противном случае, как мне кажется, мы рискуем получить излишне масштабные контрольно-надзорные мероприятия.

Инфографика: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ

Опасения Аркадия Мурылева разделяет член Союза предпринимателей Новгородской области, руководитель новгородского кадрового агентства Юлия Ротанова.

- Если в нынешних условиях в компанию, особенно небольшую, одновременно нагрянут представители десяти КНО, предприниматель в течение месяца, а то и больше, попросту не сможет зарабатывать деньги. Это чревато закрытием бизнеса, - подчеркивает Юлия Ротанова. - И я, и мои коллеги по Союзу предпринимателей давно предлагаем перевести практически все проверки в электронную плоскость. А личные визиты ограничить ситуациями, когда что-то в работе компании несет потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Мы и сейчас сдаем всю отчетность в электронном виде. И в большинстве случаев контролеры могут получить ответы на свои вопросы, даже не обращаясь к субъекту бизнеса, в рамках межведомственного взаимодействия. Однако представители КНО, несмотря на общий курс на цифровизацию, который взяла наша страна, все равно требуют бумажные документы.

Надо было предупреждать

При этом сужать чек-листы, безусловно, необходимо, развивает тему Юлия Ротанова. Если речь идет о требованиях по охране труда, для организаций, где применяется сложное и опасное для здоровья работников оборудование, будет актуально ограничение в 30 вопросов.

Псковский бизнес-омбудсмен предлагает также освободить предприятия, успешно прошедшие плановые проверки, от последующих внеплановых мероприятий.

- Другое предложение касается системы предупреждений, - говорит Аркадий Мурылев. - Я отмечал в своем ежегодном докладе, что предупреждения сейчас активно используют все КНО, кроме Государственной инспекции труда, Ространснадзора и таможенной службы. К примеру, ко мне обращался руководитель столярного производства, на котором работают пять человек. Трудовой инспектор в ходе проверки выяснил, что столяры не прошли психиатрическое освидетельствование. Предприниматель исправил ситуацию, когда проверка еще длилась. Медики заключили, что все сотрудники могут работать на столярном оборудовании, то есть никакого риска для жизни и здоровья людей нарушение не влекло. Однако трудовая инспекция все равно назначила штрафы: 55 тысяч

рублей юридическому лицу и 15 тысяч рублей должностному лицу. Это огромные деньги для микропредприятия. Мне кажется, следует обязать все КНО выносить предупреждения, если нарушение не было сопряжено с риском для жизни и здоровья людей и предприятие оперативно его устранило.

Длительный процесс

Строго говоря, Федеральный закон N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля" делает возможными совместные плановые проверки и сейчас. Однако контрольно-надзорные органы, как отмечают субъекты бизнеса, этой возможностью пользуются редко.

- Закон 294-ФЗ был принят в конце 2008 года. Позже, начиная с весны 2009-го, в его текст внесли более 50 изменений и дополнений, - комментирует ситуацию профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Евгения Куклина. - Это свидетельствует о том, что документ вступил в силу в "сыром" виде. Некоторые недоработки касаются совместных проверок. Так, закон в данный момент не позволяет выносить совместные распоряжения КНО. Кроме того, в документе речь идет о возможности, а не об обязанности применения сводных проверочных листов, разрабатываемых и утверждаемых несколькими КНО. Неудивительно, что контролеры не стремятся тратить время на согласование контрольных вопросов и другие моменты, связанные с межведомственным взаимодействием.

P.S.

Как отмечают в "ОПОРЕ России", Госдума уже приняла в первом чтении новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Сейчас перед вторым чтением в него вносят поправки. В общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства рассчитывают, что положение о совместных проверках отразится в новом документе.

- Необходимо прежде всего продумать технологию совместных проверок, - продолжает эксперт Евгения Куклина. - А также разработать, согласовать и утвердить сводные проверочные листы. Инициативу "ОПОРЫ России" следует поддержать. При этом крайне важно прописать, кто и как будет определять пороговые значения рисков. В целом межведомственное взаимодействие, связанное с организацией совместных проверок, представляется достаточно трудоемким. Поэтому не следует на законодательном уровне требовать моментального перехода на обязательные совместные проверки.