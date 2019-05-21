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21.05.2019 15:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неведомые дорожки

В Заполярье ищут способы оценки экономического эффекта от туризма
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 107(7865)
Туризм давно стал очевидным подспорьем для развития небольших городов и поселков Заполярья. Но муниципальные и региональные власти столкнулись с парадоксальным фактом: оказывается, сегодня нет четких критериев, позволяющих адекватно оценить экономическую эффективность туризма.

В первую очередь это создает сложности с привлечением бюджетных инвестиций и участием в федеральных программах поддержки. Нередко бывает сложно объяснить, какую прибыль и прочие выгоды принесет тому или иному городу тот или иной туристический проект. Возникают вопросы и с привлечением инвесторов, которым необходимо доходчиво расписать преимущества вложения денег в развитие турбизнеса. Как выяснилось, сегодня не до конца налажен даже статистический учет туристов, прибывающих в Мурманскую область. Например, неясно, сколько гостей Заполярья приезжает сюда на морскую рыбалку - значимое направление отдыха, имеющее большой потенциал для Заполярья, берега которого омывают Баренцево и Белое моря.

В нацпарке "Терский берег" Мурманской области разрешат рыбалку

- Из-за сложности сбора статистических данных в сфере туризма сбора информации по отдельным видам нет, - отмечает Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства в Мурманской области. - В отношении рыболовного туризма единственным способом учета количества рыбаков и туристов, прибывающих в регион, является учет выданных путевок на вылов водных биоресурсов.

Речь идет о рыбаках, занимающихся ловом лосося на знаменитых семужьих реках Заполярья, в которых сохранились стада дикой семги, почти не встречающейся за рубежом. Сегодня в Заполярье работает более 20 туроператоров, занимающихся организацией рыболовных туров. Традиционно эта рыбалка ведется на самых привлекательных и доступных семужьих реках, таких как Поной, Варзина, Рында, Харловка, Йоканьга, Варзуга, Умба и другие. Ежегодно в данном сегменте туризма обслуживаются свыше 50 тысяч любителей рыбалки, в том числе более двух тысяч иностранцев.

Но путевки выдаются не на все виды рыбалки. Например, для того чтобы выйти в Баренцево море на лодке или катере половить треску, путевка не нужна. И этот вид рыбалки пользуется большой популярностью. По словам опрошенных корреспондентом "РГ" организаторов рыболовных туров, в погожий летний день от берегов Кольского полуострова в море выходят не менее 500 лодок, на борту каждой из которых размещаются в среднем по два-три человека.

Легче всего поддаются учету турпотоки в райцентрах. Город дает для этого больше возможностей, поскольку там есть гостиницы, где легче собрать данные о приезжих. Но, по мнению аналитиков, приезжающие на Север туристы предпочитают останавливаться не в городах, а в небольших поселках, селах и деревнях. Гостевые домики сегодня растут там как грибы после дождя. Но те, кто останавливается в них, зачастую не попадают в статистику, потому что очень многие владельцы этих домиков предпочитают работать "втемную", не платя налогов.

В Мурманске реконструируют центральную площадь

Но главная проблема, мешающая развитию турбизнеса в муниципалитетах, - банальная незаинтересованность в этом глав муниципалитетов, считает заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

- Это одно из следствий существующих межбюджетных отношений, - поясняет эксперт. - Сегодня доходная база муниципалитетов очень заужена, поскольку налоги от деятельности бизнеса в местные бюджеты почти не попадают. Это порождает иждивенчество, так как в большинстве муниципалитетов свыше половины бюджетных доходов - это помощь вышестоящих бюджетов. Возникает стойкий стереотип: чтобы больше получить, не нужно слишком стараться.

Кстати

Одним из выходов может стать создание муниципальных фондов социально-экономического развития. В них можно аккумулировать, например, средства добровольных взносов юридических и физических лиц и доходов от аукционов, считает эксперт Галина Карпова. Создание таких фондов должно законодательно закрепляться решениями местных представительных органов власти. По мнению аналитика, средства фондов можно вкладывать в туристическую инфраструктуру, которая в Мурманской области сегодня имеет высокий износ.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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