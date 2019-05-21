В этом году федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель" запустили в 60 регионах страны. По данным организаторов, в России насчитывается более миллиона безработных женщин, и многие из них (98 процентов) хотели бы открыть свое дело. Готовы к созданию собственного бизнеса и молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Но решаются на это далеко не все: мешает отсутствие стартового капитала и знаний. Получить их помогают программы развития женского предпринимательства.

Инфографика: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ

В Архангельской области на участие в проекте поступило более 70 заявок, из которых отобрали 35 наиболее перспективных. География - не только крупные города с высокой деловой активностью, но и глубинка. Участницы пройдут пятидневный тренинг, представят свои бизнес-планы, а победительница получит стартовый капитал - 100 тысяч рублей.

Год назад Поморье стало одним из пилотных регионов по обучению молодых мам бизнесу. Тогда в конкурсе победила известный в области дизайнер одежды в северном экостиле Анна Злотко с уже действующим бизнесом. В этом году в проекте участвуют те, у кого совсем нет предпринимательского стажа либо он не превышает одного года.

- Мы решили поддержать женщин на том этапе, когда у них есть только идеи и большое желание выйти из дома, - поясняет руководитель Центра поддержки предпринимательства Агентства регионального развития Алена Едовина. - Большинство претенденток воспитывают маленьких детей, многие находятся в декретном отпуске или состоят на учете в центре занятости. Их бизнес-проекты в основном касаются традиционных женских сфер - это салоны красоты, фитнес-клубы, творческие мастерские. Но заявлено и настоящее производство - мебельное и кожевенное.

На победу смогут претендовать экономически обоснованные, уникальные и социально значимые проекты.

Архангелогородка Олеся Жданова планирует открыть детскую творческую студию.

В центре города таких много, а на окраине, где живет ее семья, ниша совершенно свободна.

- Я сама, как мама двухлетнего ребенка, ощущаю нехватку развивающих центров. У меня педагогическое образование,до декретного отпуска работала в нескольких детских студиях. Но там было трудно реализовать свое представление о том, как надо общаться с детьми, и я решила взять все в свои руки. Для создания бизнеса не хватает юридических знаний, поэтому решила поучаствовать в проекте, - рассказывает соискательница.

У другой жительницы Архангельска - Юлии Коткиной - уже сложился семейный бизнес по производству экологичной деревянной мебели на заказ. Детские кроватки, столы, "растущие" стулья и аксессуары для дома из натуральной сосны пользуются большим спросом. Бизнес-идею подала дочка, когда ей не было и года.

Женщины воспринимают свой бизнес как тот же дом, в котором все должно быть на высоте

- Она рано начала рисовать, и мы с мужем стали искать в магазинах стол и стул для ребенка, но ничего подходящего не нашли, - вспоминает предпринимательница. - В итоге супруг все сделал сам. С остальной мебелью повторилась та же история. А поскольку к нам часто приходят родители с детьми, они видят нашу работу и просят сделать такую же мебель для них. Мастерскую организовали на балконе нашей обычной квартиры. Но объемы заказов росли, и пришлось расширяться.

В декабре Юлия Коткина вышла в финал регионального конкурса "Ты - предприниматель" и смогла открыть свой цех. По ее словам, самое сложное в бизнесе - найти профессионалов, работу которых не пришлось бы переделывать. Ведь главную ставку молодые родители делают на качество и безопасность продукции. С помощью нового проекта планируют расширить ассортимент - освоить комоды, шкафы и новые модели кроватей.

У стартапов мам-предпринимателей общая история. Как правило, в декрете они начинают работать на "удаленке" и задумываются о преимуществах свободного графика. Женщинам с маленькими детьми сложно трудиться "от звонка до звонка". Не секрет, что им не всегда удается найти работу и удержаться на ней. Именно по этой причине осталась не у дел после выхода из декрета многодетная мама Анна Злотко - так появилась мощная мотивация для создания бизнеса.

Сегодня у нее своя мастерская по пошиву авторской одежды в народном стиле из натуральных тканей для всей семьи. По соседству оформлена фотозона для семейных портретов - это еще одно направление бизнеса.

- Проект для мам-предпринимателей очень многое мне дал, - отмечает дизайнер. - Прежде всего это знакомство с интересными людьми и знания, которых так не хватает, когда ведешь свое дело. Для меня это именно любимое дело, а не бизнес. На средства гранта я приобрела вышивальную машину. Сейчас запускаю новые направления - школьную форму и православную коллекцию.

Большинство женщин-предпринимателей считают, что бизнес не надо делить по гендерному признаку. И все-таки их проекты отличаются особым творческим подходом и стремлением к совершенству. Они заботятся о качестве продукции, ради которого могут пожертвовать прибылью, закупают лучшие материалы, предъявляют высокие требования к работникам. Одна из деловых мам объяснила подобный перфекционизм тем, что женщины воспринимают свой бизнес как тот же дом, в котором все должно быть на высоте.

Тем временем

В ряде регионов СЗФО очередной этап проекта по развитию женского предпринимательства уже завершился. В Мурманской области его победителем стала Наталья Ивахненко с проектом по развитию действующего фитнес-клуба. В Петербурге лучшим признан стартап Анастасии Жданкиной, которая откроет творческую студию английского языка для детей от одного года. А псковитянка Валерия Барановская получила поддержку в создании центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Прямая речь

Ольга Горелова, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей:

- В регионе все больше женщин приходит в бизнес, и это радует.

Как показывают образовательные мероприятия, они активнее используют возможности для своего развития и роста, ставят более амбициозные цели и организуют системный бизнес. Поэтому актуальны различные форматы женских форумов, образовательных и дискуссионных площадок, на которых можно не только поделиться опытом, но и стратегически посмотреть на бизнес, наладить партнерские связи.

Начинающим предпринимательницам надо исходить из того, что успех любого дела зависит от личности лидера. Чем быстрее они сформулируют цель своего бизнеса, соберут компетентную мотивированную команду и отладят операционные бизнес-процессы, тем легче будет двигаться вперед.

Отмечу, что и в команде региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в России появляется все больше женских лиц.