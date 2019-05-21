Все отели РФ должны пройти обязательную классификацию и получить свои "звезды". До 1 июля нынешнего года это сделают крупные объекты, в которых более 50 номеров, с 2020 года - отели с 15 и более номерами, с 2021-го - в принципе все гостиницы страны.

К 2021 году все отели страны должны получить свои "звезды". Фото: iStock / Ildo Frazao

Как считают эксперты отрасли, это существенно облегчит жизнь туристам, которым теперь не подсунут двухзвездочную гостиницу по цене "четверки"... Если для большинства регионов система в новинку, то Краснодарский край здесь является первопроходцем.

Олимпийский старт

Начиналась история с Сочи, где все средства размещения в обязательном порядке получили категории перед Олимпиадой-2014. Затем подтянулись другие курорты и столица Кубани.

Категория зависела от номерного гостиничного фонда, наличия дополнительных сервисов и качества обслуживания. Например, отель не мог получить пять "звезд", если в нем нет конференц-зала, ночного клуба, бассейна, ресторана и медицинского кабинета, отсутствует подсветка вывески на входе или она не защищена от дождя козырьком. А лифт должен приходить в течение 30 секунд после нажатия кнопки.

Любопытно, что бесплатной питьевой воды в бутылочках в гостиницах высшей категории могло и не быть, в отличие от одно-, двух- и трехзвездочных гостиниц, где такого добра должно иметься в изобилии.

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, в преддверии зимних Игр была классифицирована почти тысяча гостиниц, а размер называемого "белого" номерного фонда достиг 60 тысяч. Из них в Сочи - 833 гостиницы (46 тысяч номеров): 343 мини-отеля, одна "звезда" - 155, две - 146, три -139, остальные - "четверки" и "пятерки".

- Край сделал огромный скачок в классификации и дал долгожданную правдивую "звездность". Это еще больше уравняло нас с международными курортами, ведь при выборе отеля теперь не нужно гадать, какие там условия, достаточно просто посмотреть категорию, - говорит гендиректор одного из пятизвездочных отелей Сочи Василий Пахолюк.

Он был построен в конце 2013-го в Имеретинской низменности и одним из первых подтвердил свои "звезды", что теперь делает каждые три года.

А вот уже функционирующим на территории курорта к моменту ввода системы гостиницам (на многих красовались не подтвержденные "звезды") пришлось изрядно потратиться на реконструкцию.

...Уже к Кубку конфедераций 2017 года к краю присоединились Москва, Казань и Санкт-Петербург. А перед ЧМ-2018 по футболу список пополнился Калининградом, Нижним Новгородом, Волгоградом, Самарой, Саранском, Ростовом-на-Дону и Екатеринбургом. В остальных муниципалитетах система работала в добровольном порядке. По состоянию на январь 2019 года "звезды" имели около 14 тысяч объектов размещения.

Нежданный гость

"При заселении номер был, мягко говоря, не убран, к тому же при двухместном размещении почему-то предоставили только один набор полотенец. И за что это я заплатил?" - сетует гость, позвонив на "горячую линию" минкурортов региона.

Теперь сюда обязательно придут проверяющие. Чтобы следить за сервисом, местные власти мониторят жалобы. Для проверок запущена система "Тайный гость". Появившийся инкогнито профессионал выявляет самые уязвимые места - состояние номеров и внешней атрибутики, уровень профессионализма персонала. Результаты передаются в министерство. Позже создается комиссия по апелляциям, которая может оштрафовать, понизить звездность или вовсе ее аннулировать.

- После таких проверок и постоянных штрафов предыдущий владелец теперь уже моего небольшого отеля категории "без звезд" решил избавиться от него. Без желания улучшаться нет смысла работать в нашем бизнесе, - говорит сочинский отельер Елена. - Мы поменяли оснащение номеров, почти весь персонал, а еще угрохали огромное количество времени на возвращение доверия клиента - ведь только увидев адрес, многие уже не хотели к нам ехать.

Кстати, сети буквально пестрят объявлениями о продаже гостиниц теми, кто решил заработать "легкие" деньги.

Гостиничная арифметика

Вместе с обязательностью классификации появились и новые ее правила: в начале года минэкономразвития опубликовало список требований, по которым и собираются отличать трехзвездочный отель от двух- или четырехзвездочного.

Правда, его разработчики предупредили: новый закон о классификации гостиниц затронет лишь те, которые не успели получить категорию. Комиссия собирается проверить все. Перечень критериев включает 374 пункта.

Для каждой категории определили площади номеров, их наполнение и перечень допуслуг. Первоначальный вариант положения о классификации гостиниц, которое ведомство вынесло на суд профессионального сообщества, предусматривает, что площадь одноместных номеров в отелях "бюджетных" категорий (одно-, двух- и трехзвездочные) должна быть не меньше девяти квадратных метров, в "три звезды плюс" - 12, а для категорий четыре и пять "звезд" - 14. Площади двухместных номеров должны быть 12, 15 и 16 квадратов.

Все номера поделят на категории. К "высшей" будут относиться "сюит" (75 квадратных метров, от трех комнат), "апартамент" (40, от двух комнат), "люкс" (35, две комнаты), "джуниор сюит" (25, одна комната, часть которой отдана под гостиную) и "студия" (25 квадратных метров, одна комната с мини-кухней). Прописано даже, какой должна быть туалетная бумага - многослойная, минимум два рулона.

Правда, несмотря на четко прописанные сроки, когда начнут штрафовать за отсутствие "звезд", сама нормативная база еще сыровата. В результате часть отельеров, которые классификацию еще не прошли, выжидают, какое решение будет принято. А вот средства размещения Краснодарского края ждать не стали. На сегодняшний день легальность присвоенных "звезд" в регионе уже подтвердили около шести тысяч гостиниц. В итоге Кубань вновь оказалась безусловным лидером в стране по этому показателю.

Конкретно

10 признаков легальной гостиницы

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, это: