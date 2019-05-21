На Кубани завели дело на бросившую ребенка у дороги мать

В Апшеронске возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила у дороги своего ребенка. Как позже объяснила мать малыша, бросить малолетнего ей пришлось "из-за сложной жизненной ситуации".

- В полицию обратились очевидцы, которые заметили малолетнего ребенка (ему нет и двух лет) на проезжей части на улице Пушкина. Позже удалось найти его мать - 26-летнюю местную жительницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, малыш помещен в лечебное учреждение Апшеронска, а в отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности".