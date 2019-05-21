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21.05.2019 15:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев поручил принять меры против заноса заболеваний в Крым из Украины

Текст: Иван Егоров (Ялта)

Вся система здравоохранения, функционирующая в Крыму, должна быть готова к увеличению нагрузки в предстоящий курортный период и оперативному реагированию на возможные вспышки заболеваний, несчастные случаи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом на совещании в Ялте заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев призвал активизировать создание вытрезвителей в Крыму

Он особо подчеркнул, что учитывая случаи выявления на территории Украины холеры, кори и заражения животных африканской чумой, необходимо принять упреждающие меры для минимизации риска их заноса в Крым.

"Прошу, и это крайне важно, руководство Республики Крым и Севастополя совместно с правоохранительными органами, иными заинтересованными органами власти и местного самоуправления, принять меры по обеспечению безопасности организованного отдыха детей", - подытожил Николай Патрушев.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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