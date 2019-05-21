Патрушев поручил принять меры против заноса заболеваний в Крым из Украины

Вся система здравоохранения, функционирующая в Крыму, должна быть готова к увеличению нагрузки в предстоящий курортный период и оперативному реагированию на возможные вспышки заболеваний, несчастные случаи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом на совещании в Ялте заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он особо подчеркнул, что учитывая случаи выявления на территории Украины холеры, кори и заражения животных африканской чумой, необходимо принять упреждающие меры для минимизации риска их заноса в Крым.

"Прошу, и это крайне важно, руководство Республики Крым и Севастополя совместно с правоохранительными органами, иными заинтересованными органами власти и местного самоуправления, принять меры по обеспечению безопасности организованного отдыха детей", - подытожил Николай Патрушев.