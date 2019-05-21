Секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал активизировать создание вытрезвителей в Крыму. Об этом он заявил во вторник на выездном совещании в Ялте.

По данным Патрушева, криминальная статистика говорит об увеличении совершения правонарушений в состоянии опьянения. Поэтому, по его словам, этот вопрос особо актуален в связи с начинающимся курортным сезоном.

"Однако не доведена до логического завершения работа по созданию специализированных учреждений для размещения в них лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он напомнил руководству Крыма, что опыт создания таких заведений в стране есть и призвал его активно использовать.

Николай Патрушев заметил, что в настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о правовом регулировании функционирования подобных заведений и соответствующих полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.