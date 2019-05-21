На Кубани и в Адыгее - десятки возможностей для горного отдыха: от трасс для экстремалов до заснеженных и цветущих плато. На высоте, в разреженном воздухе приходит умиротворение, а потом и исцеление души, будто ты уже познал "прекрасное далеко". Одно из таких мест, дарящих это чувство умиротворения, - знаменитая Красная Поляна. Итак, почему стоит обязательно здесь побывать?

Первое. Горный отдых летом - нечто особенное. Его чистота, тишина, уединение - весь этот дефицит современного мира есть в Красной Поляне. Лучшего места, чтобы восстановить баланс, трудно придумать. В среднегорье у человека просыпаются резервные силы, усиливается работа легких, кровь скорее насыщается кислородом. К тому же здесь, на высоте 1389 метров, находится медицинский центр, где можно встряхнуться и ожить. Две-три недели усиленной заботы о себе, детоксикации по специальным программам, правильного питания, активных физических нагрузок - и привет, рабочие будни!

Чистота горного воздуха, тишина, уединение - весь этот дефицит современного мира есть в Красной Поляне

Второе. Красная Поляна - самый респектабельный горнолыжный курорт России, построенный специально к зимней Олимпиаде 2014 года. 800 гектаров территории курорта "Газпром", фешенебельность, мощная спортивная структура, лучшие канатные дороги, в том числе самая длинная в мире - 3S, лыжно-биатлонный комплекс "Лаура", отличные склоны для катаний, а также возможность сопричастности к звездному клану олимпийцев манят зимой любителей и спортсменов-горнолыжников. А летом в отели Красной Поляны устремляются знатоки истинного релакса - любители гармонии.

В отеле "Гранд Отель Поляна" имеется свое "море" — открытый 50-метровый бассейн.

Третье. Несмотря на то что курорт расположен в горах, инфраструктура его комфортна и современна. Можно отдохнуть внизу, в отеле "Гранд Отель Поляна", в котором имеется свое "море" - открытый 50-метровый бассейн с подогреваемой водой. А можно подняться на высоту 1389 метров на плато Псехако, где находится гостиничный комплекс "Поляна 1389 Отель и Спа".

Четвертое. Отдых в горах вовсе не означает скуку. Это место называют курортом с душой - значит, о гостях позаботились заранее. Здесь найдете занятия круглый год: прогулки в горы пешком или на велосипеде, отдых в бассейнах, занятия в тренажерном зале, экскурсии в Хаски-центр, парк "Зеленая планета", на оленью ферму, в парк "УЛукоморья". Склоны окрестных гор отлично подходят для пеших прогулок и скандинавской ходьбы. Подобное особо ценят те, кто приезжает в отель немного сбросить вес. Направления разные по уровню сложности: например, до Бзерпинского карниза (2200 метров над уровнем моря) можно дойти всего за полтора часа, а к долине Дзитаку или лагерю "Холодный" доберутся только самые упорные. Мало высоты? Тогда воспарите над облаками на параплане и паратрайке в компании.

На курорте работает и развлекательный центр "Галактика": аквапарк, ледовая арена, детский клуб, боулинг, три кинозала, рестораны, фудкорт, открытая терраса с поющим фонтаном, интерактивная выставка роботов и технологий Роботека и музей инопланетян...

Очень кстати в горном отеле окажутся оздоровительные программы, а для женщин - это появившаяся, наконец, возможность поработать в уединении над своей красотой. Потом вас будут допытывать: "В какой клинике ты так омолодилась?" Не открывайте секрет!

В самой высокогорной бане в России можно попариться на высоте 2256 метров над уровнем моря.

И наконец, пятое: вы бывали в самой высокогорной бане в России? Так вот, она здесь!

"НеПростоБаня" находится на высоте 2256 метров. Туристы могут одновременно париться... и смотреть на горы! Где еще такое возможно?

Для нее на склоне "Альпика" выбрали площадку с панорамным видом. Здесь, в "Приюте Ветров" (2256 метров), открывается сказочный вид на Кавказские горы. А еще можно наблюдать невероятное явление природы: в горную долину нередко опускаются облака, и туристы в "Приюте Ветров" оказываются над ними! А пики Кавказских гор выглядят как острова.

Элемент

"Лето - любимый ребенок"

У курорта "Газпром" в "Инстаграме" 89 тысяч подписчиков - тех, кто следит за новостями в любимом райском уголке. И вот что здесь пишут на страничке, посвященной летнему отдыху.

"Лето в Поляне ничем не уступает зиме. Хоть каталки и нет, зато для некатающихся рай: канатные дороги открыты все или почти все, много всяких активностей, хаски-парк доступен, оленья ферма. Так что зря вы думаете, что лето нелюбимый ребенок. Очень даже любимый! Поистине, лето в горах стоит того, чтобы все бросить и рвануть в Красную Поляну".