О том, как пришла идея нарисовать на стене дома портрет Фаины Раневской, Антон Тимченко рассказывает так. Глухая боковая стена была обезображена краской из баллончика - очередной адрес, где купить наркотики. Антон хотел замалевать адрес, но выходило еще страшнее. Тогда он решил нарисовать что-нибудь хорошее, доброе, вечное. И, конечно, сразу вспомнил про таганрогскую героиню Фаину Раневскую, которая прожила в этом городе и детство, и юность. Изобразил ее в образе героини в фильме "Подкидыш".

Эффект был неожиданный. Юный художник получил не только спасибо от жильцов того самого дома, но и массу доброжелательных отзывов в соцсетях.

Антон Тимченко (справа) улицу Дзержинского украсил портретом Чехова. Фото: Из личного архива

При этом, по его собственному признанию, этот портрет был самой первой картиной в его жизни, как и первым рисунком вообще. Антон закончил "радик" - Таганрогский радиотехнический институт, не учился ни в каких художественных училищах и даже кружки рисования не посещал. Просто взял в руки карандаш, прочертил по кирпичам набросок, а затем развел краску. Работал целый месяц.

Но любоваться ею пришлось недолго. Спустя несколько месяцев к соседнему дому сделали пристройку, которая закрыла вид на портрет. А поскольку Антон убежден, что Раневская имеет право украшать город, решил сделать новый. Портрет получился размером 20 квадратных метров. И если первый портрет Раневской рисовал месяц, то последний - 4 дня. Новые лучшие краски, новые инструменты, больше поддержки и больше опыта.

Все вылилось в создание проекта серии знаменитых таганрожцев. После актрисы Антон замахнулся на самого Чехова. Для него подобрал жилой дом на улице Дзержинского, 140. Жильцы, услышав об этом, очень обрадовались и стали заранее благодарить Антона.

- Я живу в Таганроге и очень люблю этот прекрасный город. Пусть туристы приезжают большими группами, и он снова станет южной культурной столицей России, - говорит Антон.

На создание одного портрета краски уходит на 10 тысяч. Иногда он обращается за поддержкой в соцсети. И ведь скидываются. И даже приходят помогать рисовать. Для них Антон устраивает мастер-классы.