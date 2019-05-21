После возвращения с МКС космонавты отправятся в здравницы Кубани

Более 20 ведущих здравниц Краснодарского края включены в новую программу послеполетной реабилитации космонавтов. Первым, кто прошел ее, стал Сергей Прокопьев. По окончании работы на борту МКС в течение 197 суток и после двух выходов в открытый космос покорителя Вселенной после приземления ждал 21-дневный курс в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс" Управления делами Президента РФ.

Выбрали из лучших

Отельный комплекс расположен возле моря в субтропическом парке. Здесь созданы все условия для полноценного отдыха, восстановления сил и здоровья. Именно поэтому ФГАУ "ОК "Дагомыс" заслужил самые высокие оценки специалистов отечественной космической отрасли и первым в начале года принял на отдых космонавта-испытателя. Сергей Прокопьев провел здесь три недели. Специально для него была разработана индивидуальная медицинская программа реабилитации.

700 метров составляет протяженность прогулочной набережной "Дагомыса"

- Полноценный комплекс реабилитации гармонично сочетает в себе мягкие климатические условия с общеукрепляющими и оздоровительными процедурами, физическими нагрузками. Это бальнеология, прогулки в парке и около моря, плавание в бассейне с морской водой, ручные и аппаратные массажи, грязелечение, SPA, качественное питание, спортивные тренировки. У нас есть все возможности для этого, - говорит главный врач медицинского центра комплекса Виктория Эларова.

- За самочувствием космонавта постоянно следят его личный врач и инструктор по физической подготовке. Они все знают о состоянии здоровья подопечного. И, естественно, эти специалисты составляют медицинскую реабилитационную программу. Для каждого она уникальна. Сам же реабилитационный послеполетный цикл по времени более длительный и составляет три недели.

Имение императора

Особенным местом для отдыха Дагомыс стал еще в 1896 году, когда здесь появилось имение императора Николая II. Причина выбора царских особ в особом микроклимате этого участка побережья: здесь постоянно перекрещиваются потоки свежего горного воздуха с морским бризом. Кстати, именно в то время и был заложен великолепный субтропический парк, значительная часть которого сохранилась и по сей день.

Современное 27-этажное здание оздоровительного комплекса, ставшее визитной карточкой курорта, построили в 1982 году, а с 1994 года объект передали в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. В 2014 году после грандиозной предолимпийской реконструкции, занявшей почти четыре года, главный корпус комплекса на 1000 номеров получил категорию "четыре звезды", а ВИП-корпус "Меркурий" на 12 номеров - "пять звезд".

От отеля рукой подать до кромки Черного моря. Собственный пляж уже давно стал гордостью отеля, заслужил высшую категорию классификации, признан лучшим на Кубани. Протяженность прогулочной набережной - более 700 метров, ширина - от 50 до 100 метров, причем галька здесь мелкая, что очень нравится туристам.

Выгодно всем

Самые популярные путевки - "Отдых для всех". В стоимость включено проживание, трехразовое питание, пользование пляжными услугами, бассейнами с подогреваемой морской водой, тренажерными залами и детскими игровыми площадками, парковыми терренкурами.

Кроме качественной инфраструктуры у нас еще и отличный сервис по разумной цене

На руках лучше иметь санаторно-курортную карту, но даже если ее нет, в собственной многофункциональной лаборатории делают более 5000 видов клинических исследований. Точная диагностика здоровья позволяет назначить медикам эффективный курс реабилитации. Хорошие результаты получаются и благодаря уникальному передовому оборудованию, и, конечно, профессионализму медицинского персонала.

Большая часть врачей - высшей или первой категории. Каждые пять лет они обязательно проходят курсы повышения квалификации.

Все включено

В последнее время столь популярную за рубежом систему "Все включено" начали активно апробировать на Черноморском побережье России. Оздоровительный комплекс - одно из первых средств размещения в Сочи, где его предлагают туристам.

Сезон активного спроса на данный пакет услуг: начало мая - конец октября.

От отеля рукой подать до кромки Черного моря.

Как правило, в тур "Все включено" входит все для увлекательного отдыха с семьей и друзьями, индивидуальных путешественников и влюбленных пар. К услугам гостей предоставлены не только комфортабельные номера и вся летняя инфраструктура у моря, но и отличное питание по системе "шведский стол" практически в любое время дня, а также масса развлечений для детей и взрослых.

Родители с малышами в восторге от детского бассейна с водными аттракционами, вкусных фирменных десертов, пиццы, блюд кавказской и черноморской кухни, дневных и вечерних семейных программ, шоу российских звезд.

- Наш комплекс - достойный конкурент зарубежным отелям - мини-городам, - уверена заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Елена Гражданкина. - Кроме качественной инфраструктуры у нас еще и отличный сервис по разумной цене. Разнообразное питание: вкусное и полезное. Почти все блюда готовим из местных кубанских продуктов. Добавьте к этому увлекательные экскурсии по достопримечательностям курорта, объектам сочинского постолимпийского наследия. Отдельного внимания достойна наша креативная анимационная команда. Ее идеям, творческим решениям вполне можно поучиться многим иностранным коллегам.

И действительно, развлекательные программы дагомысских аниматоров, кажется, не затихают никогда. Повсюду на огромной живописной территории кипит культурная жизнь! Для маленьких туристов соорудили волшебный парк, где обитают деревянные скульптуры любимых персонажей русских сказок, здесь проводят квесты с загадками, игры, творческие занятия, показывают спектакли.

Для мам каждый день проходит множество полезных мастер-классов, например по весьма популярному сегодня направлению Face Fitness - гимнастике для лица или правильному нанесению макияжа. Без дела не остаются и отцы семейств - для них организовывают шахматные и теннисные турниры, футбол на воде, пляжный волейбол.

За качеством сервиса тщательно следит руководство комплекса. К гендиректору Алексану Багдасаряну всегда можно обратиться с любым вопросом, он частый гость проходящих на территории различных активностей. Надежная репутация и максимальное удовлетворение ожиданий гостей - главное для руководителя и всего коллектива комплекса.

Кстати

Дороги ведут на юг

Лояльность плюс безопасность и надежность - именно на этом строится имидж всех объектов отдыха Управления делами Президента РФ. Два из них расположены в Краснодарском крае: Туапсе и Сочи. А поскольку все дороги ведут к морю - едем на юг...

Завсегдатаи отдыха в Дагомысе знают, любят и с удовольствием пользуются программой лояльности. Получают скидки и преференции на услуги, благодарят за специальные комплименты.