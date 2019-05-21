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21.05.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Увяз в песке?

Замгубернатора региона подозревают в превышении полномочий
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
21 мая сотрудники Следственного комитета РФ задержали заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. В доме у высокопоставленного чиновника и в его рабочем кабинете прошли обыски. Официальный представитель регионального управления СКР Галина Гагалаева воздержалась от комментариев, но в социальные сети попали фотографии проходящих оперативных мероприятий.

В объектив фотокамеры попала коллекция наручных часов, гардеробная с деловыми костюмами, кухня, служебное удостоверение, шкатулка с украшениями, шуточные портреты хозяина дома... В целом раритетов по сравнению с "коллекциями" других чиновников такого масштаба оказалось довольно мало.

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По одной из версий, задержание Сергея Сидаша связано с расследованием уголовного дела о злоупотреблении полномочиями во время благоустройства территории, прилегающей к стадиону "Ростов Арена". Главными фигурантами по нему проходят бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития области Николай Безуглов и директор ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Это выразилось в том, что Безуглов совместно с Мищенко принял и оплатил работы по поставке и укладке крупнозернистого песка при фактическом использовании очень мелкого песка. По данным следствия, разница в стоимости между проектными и фактическими работами превысила 223,5 миллиона рублей. Безуглов и Мищенко были задержаны 29 марта и на два месяца помещены под стражу.

Если весь песок сложить в железнодорожные вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы

Кроме того, по факту хищения 223 миллионов рублей в отношении учредителя и гендиректора АО "Донтрансгидромеханизация" Валентина Леванова и Андрея Андросова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Отметим, что стадион "Ростов Арена" стал самым масштабным спортивным объектом в истории региона. Только площадь трибун, способных вместить 45 тысяч зрителей, составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Для его сооружения пришлось намывать "подушку" из песка толщиной в 6,5 метров. Если весь песок сложить в железнодорожные вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы.

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