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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пандусы к морю

Суд обязал правительство Севастополя оборудовать парк и пляж для инвалидов
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Ленинский районный суд Севастополя обязал правительство города переделать недавно открытый парк имении Анны Ахматовой и пляж "Солнечный" для удобства маломобильных граждан.

Парк был реконструирован по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя и открыт в феврале 2018 года. Стоимость работ составила 135 миллионов рублей. Но при строительстве подрядчик и чиновники напрочь забыли о создании условий для инвалидов. Общественники совместно с маломобильными жителями провели в парке Ахматовой инспекцию и обнаружили более 40 нарушений "доступной среды". Поскольку реакции властей не было, инвалид первой группы Виктория Мищенко обратилась в суд.

Общественники провели в парке имени Анны Ахматовой инспекцию и обнаружили более 40 нарушений "доступной среды"

Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, истец заявила о нарушении законодательства о защите прав инвалидов в новом парке, по которому она не может самостоятельного передвигаться на кресле-коляске. Женщина потребовала у правительства Севастополя, департамента капстроительства и ГБУ "Дирекция капитального строительства" обеспечить беспрепятственный доступ на территорию пляжа и парка, а также просила взыскать с ответчиков моральный вред в размере десяти тысяч рублей, поскольку испытывала стресс и нервозность из-за ограничения своих прав.

- Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила, что выполненные работы по реконструкции дорог и благоустройству территории парка и прибрежной зоны пляжа не соответствуют проектно-сметной документации в части доступности среды для инвалидов, - отметили в пресс-службе.

Фото: Сергей Михеев.
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По словам руководителя общественной организации "Наш Севастополь" Ольги Дроновой, которая помогала инвалиду в судебной тяжбе, экспертиза подтвердила десять серьезных нарушений в новом парке. Отсутствует стационарный туалет для колясочников, нет автомобильной парковки для инвалидов, не хватает пандусов и поручней на лестницах, не уложена тактильная плитка и специальное тротуарное покрытие, на опасных участках в районе пляжа не устроено возвышение и ограждение.

- И первоначальный проект реконструкции, и второй, серьезно урезанный, получили положительное заключение госэкспертизы, хотя содержали нарушения прав инвалидов, - отмечает общественница. - Дирекция капитального строительства, в свою очередь, подписала с подрядчиком акт приемки парка без замечаний.

Суд установил, что права инвалида действительно были нарушены, а реконструкция не соответствует госстандартам доступности для маломобильных людей. Дирекция капитального строительства по решению суда обязана обеспечить доступ Виктории Мищенко в парк и прибрежную зону пляжа "Солнечный" на кресле-коляске и оборудовать территорию специальными приспособлениями для инвалидов в соответствии с экспертным заключением. Дирекция также должна компенсировать женщине моральный вред в размере трех тысяч рублей.

- Потребовался год, чтобы доказать очевидное - что объект ФЦП, сданный в эксплуатацию, не обеспечен необходимой инфраструктурой для удобства и безопасного посещения инвалидами, - говорит Дронова.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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