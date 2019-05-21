В Астрахани задержаны сотрудницы службы стройнадзора региона

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали двух специалистов службы строительного надзора Астраханской области. Чиновников подозревают в вымогательстве и получении взяток на общую сумму 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СКР, подозреваемая потребовала от заместителя генерального директора строительной фирмы 300 тысяч рублей за выдачу положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации. Застройщик, не желая затягивать сдачу многоэтажки и иметь конфликт с дольщиками, передал требуемую сумму чиновнице.

После этого другой сотрудник стройнадзора затребовала у застройщика уже 400 тысяч рублей за выдачу положительного заключения по другому объекту строительства.

Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы и подозреваемых задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.