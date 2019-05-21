Новости

Появилось фото пассажиров, застрявших в метро Москвы 21:27
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 21:15
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин 21:11
В Новгороде школьник чуть не лишился пальца на спортплощадке 21:09
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси 20:56
Беларусь возобновила экспорт топлива после месячного перерыва 20:50
Александр Вучич возмущен провокациями западных спецслужб 20:43
Пассажиров московского метро вывели из застрявшего поезда 20:37
В Египте нашли артефакты Эхнатона, Нектанеба и Птолемеев 20:26
В московском метро в тоннеле встали три поезда 20:25
Такси, которому не нужны дороги, успешно прошло испытания 20:19
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины 20:07
В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко 19:00
Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС 18:58
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой 18:52
Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта 18:41
Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи 18:39
Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя 18:27
Песков рассказал про зарплаты в Кремле 18:25
Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону 18:19
Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выехать из дома

Родителям детей-инвалидов не нужно платить транспортный налог
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
В Астраханской области родителей детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в региональном законодательстве единогласно утвердили депутаты областного парламента.

Эта мера позволит решить проблемы с транспортировкой детей-инвалидов и колясочников, которых в Астраханской области проживает более четырех тысяч. Инициатором внесения поправок в закон выступил врио главы области Сергей Морозов. Он предложил освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей детей-инвалидов. Вслед за этим к главе региона обратились инвалиды, которые пользуются автомобилями с ручным тормозом.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Ушедших на ипотечные каникулы заемщиков освободят от подоходного налога

- Для людей с ограниченными возможностями здоровья свой автомобиль - иногда единственная возможность передвигаться по городу без посторонней помощи. При этом среди них есть очень активные люди, которые работают, участвуют в общественной жизни и занимаются спортом. Это достойно уважения, - заявил Сергей Морозов.

Мера соцподдержки также распространяется и на людей с ограниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован автомобиль. Льгота распространяется на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Транспортный налог
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США внесли три российских структуры в "черные списки"
Пассажиров московского метро вывели из застрявшего поезда
Песков оценил риторику Зеленского
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы