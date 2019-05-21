В Астраханской области родителей детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в региональном законодательстве единогласно утвердили депутаты областного парламента.

Эта мера позволит решить проблемы с транспортировкой детей-инвалидов и колясочников, которых в Астраханской области проживает более четырех тысяч. Инициатором внесения поправок в закон выступил врио главы области Сергей Морозов. Он предложил освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей детей-инвалидов. Вслед за этим к главе региона обратились инвалиды, которые пользуются автомобилями с ручным тормозом.

- Для людей с ограниченными возможностями здоровья свой автомобиль - иногда единственная возможность передвигаться по городу без посторонней помощи. При этом среди них есть очень активные люди, которые работают, участвуют в общественной жизни и занимаются спортом. Это достойно уважения, - заявил Сергей Морозов.

Мера соцподдержки также распространяется и на людей с ограниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован автомобиль. Льгота распространяется на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.