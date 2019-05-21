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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закон - не указ

В Цимлянске водомерные счетчики заставляют устанавливать вдали от дома
Текст: Алена Ларина (Ростовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Многие жители Цимлянска остались без воды в результате незаконных действий сотрудников водоканала, которые заставляют их устанавливать индивидуальные приборы учета за пределами дворов. За неповиновение потребителей переводят на норматив по оплате за воду, а того, кто не в состоянии заплатить астрономические суммы, от водоснабжения просто отключают - независимо от возраста и социального положения.

Новая водоснабжающая организация - ГУП, учрежденная региональным правительством, требует от потребителей, у которых пришел срок замены водомерных счетчиков, устанавливать приборы учета за пределами их домовладений и даже земельных участков, объясняя это борьбой с хищениями воды.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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- К примеру, индивидуальные приборы учета предлагают установить... за 100 метров от дома. Если так называемого "колодца" для счетчика нет, его предлагают выкопать, а потом подключить счетчик за 4700 рублей. Всего работы обойдутся примерно в 40 тысяч рублей. Это не только дорого, но и опасно, ведь в "колодцах" скапливается газ. В некоторых местах трубы проходят на трехметровой глубине или в заброшенном сквере. Вот и поставь там счетчик, - сетует член инициативной группы жителей Цимлянска Татьяна Сиволапова, семье которой сотрудники "Водоканала" предлагали установить счетчик через дорогу от дома.

Жители Цимлянска обратились за защитой от произвола ресурсоснабжающей организации в Федеральную антимонопольную службу и Общественную палату Ростовской области. Ее юристы увидели в требовании водоснабжающей организации явное нарушение закона.

Если так называемого "колодца" для счетчика нет, его предлагают выкопать, а потом подключить счетчик за 4700 рублей. Всего работы обойдутся примерно в 40 тысяч рублей.

- Согласно постановления правительства РФ N 354, человек имеет право устанавливать приборы учета в принадлежащем ему жилом, а если на то нет технической возможности, то в нежилом помещении. Но никак за его пределами, - прокомментировал сложившуюся ситуацию эксперт Общественной палаты, председатель Совета общественного движения в защиту прав граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг Ростовской области Владимир Бабичев. Кроме того, водоснабжающая организация обязана действовать на основании публичного типового договора, утвержденного правительством РФ N 645, в котором говорится, что собственник не обязан устанавливать счетчик на границе своего земельного участка.

Фото: REUTERS
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По мнению регионального управления ФАС, возложение на потребителя обязанности "установить либо перенести прибор учета в точку разграничения эксплуатационной ответственности сторон возможно исключительно при наличии добровольного волеизъявления абонента и согласования такого условия сторонами... требование о переносе уже установленного в согласованном месте прибора учета воды не соответствует положениям действующего законодательства и нарушает права потребителя, которые вправе оплачивать фактически потребленную воду согласно показаниям приборов учета"...

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