В Новороссийске обиженный посетитель сообщил о минировании кафе

В Новороссийске суд приговорил местного жителя к 1,6 года лишения свободы за ложное сообщение о минировании кафе, из которого его выгнали за дебош. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в середине января текущего года. Все началось с конфликта посетителя с сотрудниками заведения. Чтобы отомстить за то, что его выгнали из кафе, дебошир и позвонил в экстренные службы.

- Посчитав себя обиженным, мужчина набрал номер "112" и сообщил о якобы минировании кафе. Позже удалось выяснить, кто сделал этот звонок. Суд согласился с предоставленными прокуратурой доказательствами и признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, - рассказали в региональном ведомстве.

По данным правоохранителей, дебошир уже возместил причиненный преступлением ущерб заведению. К тому же отбывать наказание он будет в колонии-поселении.