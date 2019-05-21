Во сколько в этом сезоне обойдется отдых на Черном море

В рейтинге российских курортов для летнего отдыха на море у самостоятельных туристов, по данным Tvil.ru, лидируют Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму. Где самые привлекательные по цене и сервису курорты в России и могут ли они этим летом составить конкуренцию Турции, "РГ - Неделе" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На каких направлениях ожидается рост внутреннего туристического потока? И во сколько обойдется отдых на Черном море в июне?

Майя Ломидзе: Краснодарский край, Крым, Калининград готовятся принять отдыхающих больше, чем в прошлом году. Наплыва туристов ждут и в Санкт-Петербурге, и в Москве. По итогам сезона объем продаж по внутренним направлениям может вырасти на 15 процентов по сравнению с прошлым летом. Это связано с относительно конкурентными ценами в бюджетном ценовом сегменте.

Аналитическая служба АТОР каждый месяц ведет мониторинг средних цен на туры, рассчитанные на двоих и продолжительностью 7-10 дней, с размещением в отелях 2-3*, с питанием и перелетом. Крым и Краснодарский край удерживают первые места по самым привлекательным ценам в самом бюджетном сегменте. Так, средняя стоимость на июнь составляет около 30-35 тысяч рублей на двоих.

Сколько отдыхающих, по вашим оценкам, смогут принять этим летом российские курорты?

Майя Ломидзе: На Черноморском побережье может составить более 21-22 миллионов человек к концу 2019 года. Большая часть придется на летний сезон, который охватывает период с мая и до конца сентября. За границу, по нашему предварительному прогнозу, отправятся отдыхать около 11-13 миллионов человек до конца года.

Сможет ли Турция составить конкуренцию Крыму или курортам Краснодарского края?

Майя Ломидзе: По турпотокам - нет. В Турцию в прошлом году отправилось около 6 миллионов российских граждан. Столько же примерно отдыхали в Крыму, в Краснодарском крае - более 15 миллионов человек. Так что цифры говорят сами за себя.

А что с ценами на турпакеты?

Майя Ломидзе: Стоимость отдыха этим летом выросла по сравнению с прошлым годом минимум на 10 процентов в среднем по всем внутренним туристическим направлениям. Если сравнивать цены акций раннего бронирования и стоимость аналогичных туров летом, то разница составит 20-25 процентов. Именно столько в среднем составляла скидка по акциям.

Сочи, Анапа, Ялта, Куршская коса - как ни крути, это изъезженные направления внутреннего туризма. А что бы вы порекомендовали тем, кто хочет что-то новое?

Майя Ломидзе: В России можно найти необычные пейзажи, как две капли похожие на знаменитые мировые курорты. "Русский Бали", например, найдете близ города Кыштым в Челябинской области на месте бывшего каолинового карьера. А в Оренбургской области находятся сразу шесть аналогов Мертвого моря. Это соленые озера искусственного происхождения около города Соль-Илецка. На этой территории в течение нескольких веков шла разработка соли, выходящей на поверхность. И теперь там образовались полезные для здоровья сверхсоленые озёра. В Соль-Илецке нет санаториев, но здесь можно найти места для проживания в частном секторе. Туристов здесь всегда очень много.

Неприятных сюрпризов от туроператоров не будет?

Майя Ломидзе: Сейчас мы наблюдаем довольно сбалансированное соотношение спроса и предложения на туристическом рынке, нет рисковых полетных программ, переоценки динамики спроса. В общем, ситуацию на туристическом рынке можно считать стабильной.

Майя Ломидзе: Россияне предпочитают отечественные курорты. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Пляжи поднимают "голубой флаг"

Опубликован рейтинг самых чистых пляжей в 2019 году.

В преддверии отпускного сезона Европейский фонд экологического образования (FEE) проинспектировал мировые пляжи и подготовил список самых чистых и безопасных для купания, которым вручил "голубой флаг". Сочи в этом году удалось добавить в рейтинг 7 новых пляжей, таким образом, "голубой флаг" в этом году имеют уже 13 пляжей. Также в рейтинге чистых пляжей России и Янтарный пляж в Калининградской области.

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"Русские Сейшелы" есть в Ленинградской области. Местные жители называют так это место из-за уникального аквамаринового цвета воды. "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо" признаны региональным памятником природы. Добраться до озера с комфортом можно только на автомобиле. Дорога от Санкт-Петербурга займет около двух часов.

Прогноз

Летом тянет к морю

"Диких" туристов всегда очень много в Соль-Илецке. Фото: photoxpress

"Внутренний турпоток в этом году, безусловно, вырастет. Сыграет свою роль курс доллара к рублю, более доступные цены на отдых внутри страны", - считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Пока только 10 процентов туров по России покупается по акциям раннего бронирования, и это сдерживает развитие внутреннего туризма, говорят эксперты.

Зато все больше становится пакетных предложений, растет доля организованных туристов.

Тенденцией последних трех лет стал выход на внутренний рынок крупных туроператоров, которые ранее специализировались только на международном туризме.

Повысят привлекательность летнего отдыха внутри страны и доступные цены на авиабилеты. С 1 июля этого года ставку НДС для межрегиональных перелетов обнулят, отмечает эксперт. Это значит, что полет, скажем, из Новосибирска в Сочи, минуя Москву, станет доступнее, а таких рейсов в обход столицы будет больше.

Средняя стоимость поездок внутри страны по железной дороге в этом году составит 3,3 тысячи рублей на человека, а на самолете - почти 10 тысяч рублей, подсчитали сервисы по бронированию билетов.

Лидирует среди отечественных курортов Сочи, так как здесь больше возможностей разместить туристов. Рост спроса на Сочи подтверждают и сервисы по бронированию билетов, которыми пользуются самостоятельные, то есть неорганизованные туристы. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авиабилеты в Сочи вырос на 15 процентов, подсчитали по просьбе "РГ" в компании UFS.Travel.

Что касается зарубежных направлений, то, по единодушному мнению экспертов, в лидерах Турция. Продажи выросли благодаря раннему бронированию, которое открылось уже в январе. На втором месте - Греция и Испания.

Подготовил Евгений Гайва