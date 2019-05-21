За сутки фестивали Дона посетили свыше 50 тысяч человек

В Ростовской области стремительно набирают популярность гастрономические и туристические фестивали. Всего за одни сутки участниками военно-исторических реконструкций и кулинарных шоу стали свыше 50 тысяч человек. Многие из них приехали на мероприятия из других регионов и даже Европы.

Понюхали пороху

Самым грандиозным по количеству участников оказался международный фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года". На нем, по данным оргкомитета, побывало свыше 45 тысяч человек, причем часть туристов прибыла из Франции, Германии, Ливана и Чехии. Выступая на открытии, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко подчеркнул, что фестиваль играет особую роль в развитии туризма на Дону.

- Без сомнения Таганрог - это город Воинской славы и культурная столица Ростовской области. Он как магнит притягивает туристов и никого не оставляет равнодушным. Такие мероприятия, как фестиваль "Оборона Таганрога" особо привлекательны не только для развития внутреннего туризма, но и для привлечения зарубежных гостей, - отметил Максим Папушенко.

Глава минэкономразвития также подчеркнул, что Ростовская область является одним из четырех регионов проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", и проект позиционирует Россию как один из уникальных центров наследия античности. Потому неслучайно фестиваль "Оборона Таганрога" вошел в туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". Именно отсюда будет ежегодно стартовать одноименная парусная регата.

Фестиваль открыл глава Минэкономразвития РО Максим Папушенко (слева). Фото: Николай Грищенко/РГ

- Я уже второй раз приезжаю в Таганрог, чтобы побывать на этом замечательном празднике военной истории. В нынешнем году я экипирован в форму бойца курского ополчения. На мне серый кафтан из шерсти, фуражка, русские сапоги, кожаная портупея, а из оружия у меня пика и топор. Дело в том, что дружинники, так официально назывались русские ополченцы, вооружались оружием времен войны с Наполеоном и частенько 50-летние пистолеты и ружья были гораздо опаснее для владельцев, чем для противников. Поэтому у каждого ополченца вместо тесака был топор - его использовали как плотницкий инструмент и как оружие, - рассказывает научный сотрудник музея истории полиции в Праге и коллекционер Иржи Слама.

Кстати, кроме реконструкторов в Таганрог из Ливана и Франции приехали потомки знаменитого градоначальника XIX столетия Павла Иорданова, экспертом по бальным костюмам и танцам выступила историк моды и костюма Светлана Иванова-Климанская из Беларуси, а известный фотограф Энцо Розамилья из Италии посвятил реконструкции серию черно-белых фотографий в стиле эпохи Крымской войны. Однако не только батальными сценами могли насладиться участники фестиваля - на набережной разместился "Музейный квартал", где были организованы исторические площадки, показывающие страницы славного прошлого Таганрога и Донского края: "Античная", "Петровская", "Екатерининская", "Казачья", "Крымская война". Вечером точкой притяжения зрителей стал бал у подножия Каменной лестницы. Вальсы и мазурки исполнили музыканты камерного оркестра Таганрога под управлением Александра Гуревича, а также оркестр из Санкт-Петербурга "Северная Венеция", которым руководил Эдуард Томша. Завершился фестиваль праздничным фейерверком.

Уха из двух тонн донской селедки

В это же день в Семикаракорском районе прошел фестиваль "Народная рыбалка-2019". Свыше 300 рыболовов соревновались в семи номинациях.

- Рыболовство - одно из древнейших занятий донских казаков, рыбу называли "вторым хлебом". Несмотря на обилие рыбы, казаки строго следили, чтобы ее вылавливали правильно. Сегодня, спустя века, мы все так же ставим во главу угла бережное отношение к природе и биоресурсам. Соблюдая правила, используя только разрешенные орудия лова, как это делают участники "Народной рыбалки", человек не наносит вреда окружающей среде, а получает эстетическое удовольствие и обретает гармонию, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Победителем фестиваля стал Виктор Черемисов, улов которого составил более килограмма. Среди людей с ограниченными возможностями первенствовал Александр Кащеев. Самой удачливой рыбачкой признана Елена Петринич, а в номинации "Самая дружная семья" победу разделили семьи Мищенко и Тамараули. Награду получили самый юный и самый взрослый рыбаки - шестилетний Михаил Мищенко и Владимир Гвоздьян. Завершился праздник конкурсом "Донская уха", в котором первое место разделили рыбаки-повара из Зерноградского и Константиновского районов.

Фото: Николай Грищенко/РГ

А в Кумженской роще Ростова-на-Дону прошел гастрономический фестиваль "Донской селедки". Для того, чтобы накормить четыре тысячи человек, поварам из лучших ресторанов города пришлось приготовить более двух тонн рыбы.

Отметим, что в регионе очень бережно относятся к сохранению рыбных ресурсов. К примеру, в прошлом году в водоемы Ростовской области было выпущено 12,5 миллионов мальков и молоди рыб. Из них два миллиона были выращены на средства областного бюджета - шести миллионов рублей.

Дегустаторы из народа

При поддержке союза виноградарей и виноделов Дона и донского Департамента потребительского рынка в этнографическом комплексе "Станица Цымлянская" прошел традиционный фестиваль вин "Цимлянская лоза". В нем приняли участие жители Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В этом году именно гости праздника стали членами народного жюри, которому предстояло определить лучших виноделов региона. На время всего фестиваля атмосферу казачьего быта подчеркивали народные песни и музыка в исполнении выступления творческих коллективов Цимлянского района.

На фестивале можно было отведать и блюда донской кухни, купить настоящий домашний сыр, рыбу или изделия народных промыслов, а также вдоволь насладиться видами донской природы.

Однако основным событием праздника стала дегустация винодельческой продукции. Около бочек виноделов собрались профессиональные и народные дегустаторы, оценивая вкус и букет каждого напитка из разных сортов винограда. По итогам народного голосования победителям были вручены дипломы за лучший напиток.