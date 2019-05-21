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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ

Текст: Александр Гавриленко
Сергей Сидаш. Фото: Из архива "РГ" Сергей Сидаш. Фото: Из архива "РГ"
Сергей Сидаш. Фото: Из архива "РГ"

В Ростовской области задержан заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш. Как сообщает ТАСС, у него дома и на работе уже прошли обыски.

Замдиректора районного управления ЖКХ Ростова обвинили в мошенничестве

Силовики провели эту операцию в рамках уголовного дела против экс-министра строительства региона Николая Безуглова, который был задержан в марте этого года, сообщают источники агентства.

Напомним, Безуглову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следователей, бывший чиновник принял и оплатил поставку дорого крупнозернистого песка на строительство стадиона "Ростов-Арена", а на самом деле строители использовали более дешевый мелкий. Эксперты оценили разницу в стоимости материалов в четверть миллиарда рублей.

Также в рамках уголовного дела проходят директор ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик", а также учредитель и гендиректор АО "Донтрансгидромеханизация". Ранее суд постановил оставить Безуглова под арестом до 28 мая.

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