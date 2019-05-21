Аграрии Южного Урала отремонтируют оборудование с помощью 3D-принтера

Сельхозпроизводители Челябинской области используют в работе современные технологии: с помощью 3D-принтера они ремонтируют оборудование, что позволяет сэкономить время и деньги.

Так, предприятие в поселке Коелга - старинном казачьем поселении в Еткульском районе - вместо того, чтобы тратить существенные суммы на покупку деталей для сельхозмашин, изготавливает их из специального пластика или резины. Специалисты отмечают, что по качеству и прочности такие напечатанные запчасти не уступают заводским.

"Заводская стоит 20 тысяч втулочка. Приобрели принтер, изготовили соединительную муфту. Нам она обошлась в 200 рублей - снизилась себестоимость. Мы все это делаем на местах - быстро и надежно. По времени изготовления ушли какие-то часы", - рассказал в эфире телеканала ОТР Руслан Халимов, инженер по животноводству сельскохозяйственного производственного кооператива.

Уральцы освоили печать на 3D-принтере оборудования для животноводства (вакуумных насосов и молокопроводов). Следующий шаг - изготовление комплектующих для сельскохозяйственного транспорта (сейчас, например, делают сальник на трактор).