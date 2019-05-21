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21.05.2019 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аграрии Южного Урала отремонтируют оборудование с помощью 3D-принтера

Текст: Екатерина Призова

Сельхозпроизводители Челябинской области используют в работе современные технологии: с помощью 3D-принтера они ремонтируют оборудование, что позволяет сэкономить время и деньги.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
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Так, предприятие в поселке Коелга - старинном казачьем поселении в Еткульском районе - вместо того, чтобы тратить существенные суммы на покупку деталей для сельхозмашин, изготавливает их из специального пластика или резины. Специалисты отмечают, что по качеству и прочности такие напечатанные запчасти не уступают заводским.

"Заводская стоит 20 тысяч втулочка. Приобрели принтер, изготовили соединительную муфту. Нам она обошлась в 200 рублей - снизилась себестоимость. Мы все это делаем на местах - быстро и надежно. По времени изготовления ушли какие-то часы", - рассказал в эфире телеканала ОТР Руслан Халимов, инженер по животноводству сельскохозяйственного производственного кооператива.

Уральцы освоили печать на 3D-принтере оборудования для животноводства (вакуумных насосов и молокопроводов). Следующий шаг - изготовление комплектующих для сельскохозяйственного транспорта (сейчас, например, делают сальник на трактор).

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