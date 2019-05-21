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21.05.2019 14:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совсем скоро наступит настоящее лето (даже в тех регионах, где температура до сих пор колеблется около ноля и пролетает снег). А значит, все чаще на столах россиян будет появляться любимая многими окрошка. В компании "Яндекс" подсчитали, в какую сумму обойдется приготовление этого блюда жителям городов-миллионников.

Для исследования брались данные из чеков, которые пользователи сервис для поиска скидок и сравнения цен сканировали в апреле-мае для получения кэшбэка.

Фото: iStock
Назван регион России с самым дорогим борщом

Итак, средний набор продуктов для холодного летнего супа, рассчитанного на пять человек, стоит 281 рубль. Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля). На остальные составляющие (картошка, огурцы, зелень, яйца и сметана) приходится меньше половины всей суммы.

"Дороже всего окрошка обходится жителям Москвы - 343 рубля (колбаса в столице стоит почти в полтора раза выше, чем в среднем по стране). На втором и третьем месте - Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовить окрошку в Перми - там она будет стоить 246 рублей", - приводит ТАСС данные аналитиков.

Они, кстати, отмечают, что приведенные в исследование цены стремятся к минимуму: в чеках, вероятно, много продуктов куплены со скидкой.

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