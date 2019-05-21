Названы самые хамские города России

Маркетологи провели опрос и выяснили: в каких российских городах чаще всего жителя хамят друг другу.

Первое место в этом своеобразном рейтинге досталось Перми. Второе - Челябинску. А третье занял Саратов.

Кстати, недалеко от соседнего Челябинска ушел и другой крупный уральский мегаполис - Екатеринбург: он расположился на шестом месте в списке.

Как прояснили в маркетинговом агентстве Zoom Market, опрос проводился в мае. Аналитики спрашивали людей, часто ли тем приходится сталкиваться в своей жизни с хамством, где чаще всего им грубят, и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.

В исследование приняли участие 3240 жителей 27 городов.

"Чаще всего хамят в магазинах и на рынках (38 процентов), в точках общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (4 процентов)", - рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.