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21.05.2019 16:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Три сестры" в камуфляже

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 109(7867)
Екатеринбургский театр оперы и балета показал зрителям самую ожидаемую премьеру сезона - оперу "Три сестры" венгерского композитора Петера Этвеша. Переполненная музыкальными и постановочными инновациями, она ни разу не ставилась в России, хотя в Европе ее называют самым значительным произведением оперного искусства за последние десятилетия.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Опера переполнена музыкальными и постановочными инновациями. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Опера переполнена музыкальными и постановочными инновациями. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По воле авторов либретто, а это сам композитор и Клаус Хеннеберг, одноактная опера состоит из трех "секвенций", то есть последовательностей фрагментов чеховской пьесы, смонтированных весьма прихотливо.

Фото: Пресс-служба фестиваля
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Два одновременно присутствующих на сцене оркестра исполняют музыку, которую неподготовленный слушатель может и не понять, солисты, почти лишенные привычных арий, осваивают новый для себя язык, сестры щеголяют в костюмах трех разных эпох, харизматичный подполковник Вершинин носит камуфляж, из детской коляски валит дым.

Мнения зрителей после спектакля совершенно полярные. Но, честное слово, очень жаль, что уральские театралы не смогли вполне насладиться авангардистским замыслом авторов, ведь на европейских площадках партии чеховских сестер исполняют мужчины. Наверное, в таком варианте все стилистические и смысловые ребусы легче разгадать. Неслучайно британский критик Раймон Монелль сравнил творение Этвеша с "сильнопахнущим букетом музыкальных и визуальных ощущений, с одновременно нежным и циничным подтекстом".

Тем временем

В столицу Среднего Урала привезли лучшие спектакли "Золотой маски-2019". Санкт-Петербургский БДТ им. Товстоногова открыл гастроли "Славой" Константина Богомолова. Выбрав для постановки пьесу драматурга 30-х годов Виктора Гусева, Богомолов проводит эксперимент не только над текстом, кажущимся чересчур наивным и смешным, не только над артистами, работающими в новой для себя манере, но и над зрителями. В программе гастролей - "Влюбленный Шекспир" Театра имени Пушкина (Москва) и две постановки Московского ТЮЗа: мудрый спектакль Генриетты Яновской по пьесе Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" и работа начинающего режиссера Саши Толстошеевой "День рождения Смирновой" по пьесе Людмилы Петрушевской, который "словно взмывает в область настоящей поэзии, оставаясь одновременно нежным и ироничным".

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