СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Златоусте

В городе Златоусте Челябинской области организована проверка по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенку оказана медицинская помощь, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Инцидент произошел на улице Бориса Ручьева. По свидетельству очевидцев, девочка направлялась на занятия в музыкальную школу, когда на нее набросилась свора бродячих собак, и повалив на землю, начала буквально рвать на части. К счастью, в ситуацию вмешались местные жители, криками отогнавшие собак от ребенка.

Пострадавшей наложили несколько швов. Сейчас она находится на амбулаторном лечении и, по словам родных, боится выходить из дома.