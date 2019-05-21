По данным Уральской саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих, в прошлом году в Свердловской области в процедуру банкротства попали 1557 человек, что на 38 процентов больше, чем в 2017-м.

История Владимира (назовем его так, по закону нельзя разглашать персональные данные банкрота без его согласия) довольно типичная. Слегка за 30, работает водителем на госслужбе, зарплата небольшая, 20-25 тысяч рублей. Живет с семьей в скромном частном доме под Екатеринбургом. Трое детишек, жена в декрете. Как они умудрились за три года задолжать банкам больше двух миллионов рублей, сами толком объяснить не могут. Яхт и особняков не покупали, один раз залезли в "кредитку" по мелочи, второй, третий, а банки звонят, шепчут: "Так вы перекредитуйтесь". Перед теми, кто более настойчив, долги закрывали, занимая в другом месте.

В результате набралось десять займов, зарплаты не хватало даже на то, чтобы погасить штрафы. Перебивались своим хозяйством, картошкой с огорода, но постепенно осознали, что загнали себя в угол. К тому же в поселок стали наведываться коллекторы: от них о проблемах Владимира узнали все соседи.

- Ревели все впятером у меня в кабинете, уговаривали взяться за процедуру банкротства, - вспоминает арбитражный управляющий Вячеслав Михайлович (он просил не называть фамилию, чтобы его не обвинили в разглашении банковской и личной тайны).

Дом - единственное жилье семьи, поэтому его оставили, а вот старый китайский седан продали за 75 тысяч рублей. Кроме того, описали бытовую технику, телевизоры, видеокамеру. На работу сообщили: должник не может распоряжаться своей зарплатой, она перечисляется на спецсчет, который открывает финансовый управляющий. Чтобы не все деньги уходили на погашение, Владимиру пришлось попросить суд исключить из конкурсной массы сумму ежемесячного прожиточного минимума на себя и детей.

О возможности признать простого человека банкротом он узнал по телевидению. Юриста в поселке нашел быстро, тот помог составить заявление в суд. А вот с финансовым управляющим вышла загвоздка: полгода Владимир бегал по всем СРО - никто не брался за его дело, поскольку вознаграждение полагалось всего десять тысяч рублей (сегодня - 25 тысяч, неважно, где живет должник, в Москве или глухой глубинке. - Прим. ред.). Назначить государственного управляющего, как адвоката в суде, нельзя, как и заставить взяться за разгребание чьих-то долгов: в России эта профессия считается независимой.

Назначить управляющего, как адвоката в суде, нельзя, и заставить разгребать чьи-то долги тоже: в России эта профессия считается независимой

В истории водителя все закончилось благополучно. После того как ввели процедуру банкротства, визиты коллекторов прекратились, отныне все переговоры вел управляющий. Еще на этом этапе половина заимодавцев отсеилась: поняли, что взять реально нечего. Суд списал с Владимира долги. Пока длилась процедура, супруга родила четвертого ребенка. На первый взгляд, безалаберность, но вправе ли мы осуждать, если все дети в семье сыты и здоровы? А от легкой и красивой жизни взаймы этот опыт, надеемся, их родителей отучил раз и навсегда.

- Кто чаще объявляет себя банкротом: индивидуальные предприниматели или те, кто, как Владимир, не соотносит свои желания с возможностями? - спросили мы у арбитражного управляющего.

Вячеслав Михайлович: Таких, как он, примерно две трети, остальные - представители бизнеса, директора, главбухи и их супруги, выступающие поручителями по кредитам юридических лиц или ИП. В конечном итоге все должники похожи: сначала берут суммы, которые им по силам возвращать, а заканчивается тем, что ежемесячный платеж минимум вдвое превышает совокупный доход. К тому же по условиям банковского договора штрафы гасятся в первую очередь и только потом - проценты и тело кредита. И здесь четко прослеживается добросовестность банкрота: если ему предъявляют долг 500 тысяч рублей и 800 тысяч неустойки, значит, он ничего не делал, чтобы исправить положение.

Какова средняя сумма "плохой" задолженности?

Вячеслав Михайлович: Закон установил планку в 500 тысяч рублей для подачи заявления о банкротстве, но существует возможность запустить процесс и раньше, если сумма превышает стоимость имущества. К примеру, если у пенсионерки с доходом двенадцать тысяч накопился долг в 400 тысяч, процедуру могут ввести.

У меня сейчас в работе пять дел по физлицам. У кого-то семь миллионов долга, у кого-то из двенадцати подтвердилось меньше трех. Случалось, человек по документам судов общей юрисдикции должен шесть миллионов восьми организациям, однако не заявился вообще никто.

Не верят, что есть шанс взыскать?

Вячеслав Михайлович: Включение в реестр кредиторов - не самое простое дело, надо подтвердить все свои требования. Иные смиряются с потерей денег.

А встречаются, наоборот, очень упорные кредиторы, их заявления заканчиваются реальными банкротствами, даже если должник отсутствует физически. По документам вроде жив, не без вести пропавший, а где он, никто не знает, последняя прописка - временная. Причем дело рассматривают где-нибудь на Камчатке, а неплательщик живет и работает нелегально в Екатеринбурге. Имущества нет, карты банковские не нужны - старые счета заблокированы, новые ему не открывают, зарплату получает наличкой.

Если супруг взял кредит без ведома второй половины, отвечать по долгам ей все равно придется?

Вячеслав Михайлович: Да, долги супругов делятся пополам. Был в моей практике случай, когда банкротом себя объявила жена бизнесмена. На тот момент они еще не развелись, но отношения сошли на нет. Муж опустился из-за неудач, а жена боевая, ей не хотелось жить под дамокловым мечом. Поделили имущество через суд, выставили на торги, часть долга погасили, часть приставы списали.

Для некоторых банкротство - позор, но большинство понимает: это реальный шанс начать все заново. В отличие от США, у нас банкроты не поражены в правах: по закону они лишь должны пять лет уведомлять банки о своем статусе, если захотят взять новый заем. Дальше - на усмотрение кредитора, могут и дать под повышенную ставку. Кроме того, запрещено заниматься предпринимательством, занимать руководящие должности и учреждать новые компании в течение такого же срока.

Приходилось ли вам продавать какие-нибудь экзотические вещи?

Вячеслав Михайлович: Нет, в основном недвижимость, драгоценности, телефоны, доли в уставных капиталах. Коллега рассказывал: его клиент владел биткоинами, суд встал в ступор, как их оценить и реализовать: в России криптовалюта не является ценной бумагой. В итоге ее все-таки включили в конкурсную массу.

Бывает так: должник прошел процедуру банкротства, продал все, что имел, а долги все равно не списали?

Вячеслав Михайлович: Иногда кредитор жаждет не денег, а "крови". Если добавляется личная неприязнь, сумма не важна, это может быть всего 100 тысяч рублей, но человек сделает все, чтобы их не списали: будет доказывать недобросовестность оппонента, уговаривать остальных кредиторов встать на его сторону.

Существует ли список арбитражных управляющих, которые работают только с физическими лицами?

Вячеслав Михайлович: Нет, можно обращаться к любому. Лучше выбирать специалиста из того региона, где вы находитесь, и почитать предварительно отзывы, позвонить в СРО.

Хочу предупредить: некоторые юридические фирмы берут по 50-100 тысяч за подготовку документов в суд. Договор составляют так, что фактически их работа ограничивается подачей заявления. А дальше возникает вопрос: где найти финансового управляющего? Если в течение трех месяцев должник не предоставит кандидатуру, дело могут вообще прекратить. Я бы советовал сначала договариваться с управляющим, чтобы не попасть впросак.

Ключевой вопрос

Какие документы нужно собрать тому, кто хочет признать себя банкротом?

Вячеслав Михайлович: Я бы советовал для начала просто прийти к арбитражному управляющему на беседу: там объяснят, стоит входить в банкротство или нет. Долги не спишут, если человек отрицает наличие кредитного договора, солгал про свою работу, предоставил липовую справку 2-НДФЛ, переписал имущество на родню. Раньше сделки оспаривали за три последних года, сейчас - за десять лет. Тем, кто не может подтвердить официальный доход, лучше встать на учет в качестве безработного, иначе ваши действия воспримут как заведомую недобросовестность. Суды учитывают, содействует ли должник процедуре банкротства, не скрывает ли что-то.

На заметку

Сколько денег придется отдать за признание физлица банкротом:

• госпошлина при подаче заявления в суд - 300 рублей;

• вознаграждение управляющего - 25 тысяч рублей, вносятся на депозит суда;

• по закону должник обязан возместить все расходы, связанные с делом о банкротстве: на публикацию объявлений, организацию торгов и т. д. Эта сумма доходит до 150 тысяч рублей. Ее можно частично или полностью покрыть конкурсной массой;

• услуги юриста - цена договорная.