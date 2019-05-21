Вынесен приговор по громкому уголовному делу о спарринге в спецназе Тюменского УФСИН, после которого тяжело травмированный парень-здоровяк, мастер спорта по воркауту Влад Елфимов чудом выжил, но стал инвалидом первой группы.

Трагедия произошла 5 мая 2017 года. Влада, кандидата в бойцы отряда спецназа, проверяли на физическую выносливость: кросс, подтягивание, челночный бег. Сразу после них - спарринг в рукопашном бою. Это вид испытания новичков руководство ведомства запретило в 2013 году после очередного летального исхода, правда, негласно отдельные учреждения службы продолжали его практиковать. После третьего поединка Владу стало плохо. В реанимации у молодого человека обнаружили гигантскую гематому. По статистике, с ней выживают три процента получивших черепно-мозговую травму.

Хирургам удалось сохранить Елфимову жизнь, однако он стал абсолютно недееспособным. После лечения в Китае, проведения дополнительной операции в Тюмени и курсов реабилитации в уральской клинике парализованный Влад научился немного передвигаться, опираясь на трость, произносить слова, поддерживать диалог. На вопрос, был ли он в защитной каске в тот злополучный день, он неизменно отвечает: "Нет". Лечение обошлось уже в миллион рублей.

Дважды в Тюмень выезжали сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН России. Руководство отряда и бойцы твердили: новичок поскользнулся в душе, ударился головой. Но их уличили во лжи. По свидетельству гособвинителя, подчиненные признались: придерживаться этой версии их заставил врио командира отряда Геннадий Дудко. Он и стал фигурантом уголовного дела. В последнем слове Дудко сказал: "Мне очень горько и жалко, что так произошло". И признался: "Все прекрасно знали, что у нас происходит…"

Обвинение требовало наказать его лишением свободы на четыре года условно. Суд скостил срок до трех лет. Смягчающими обстоятельствами признаны частичное возмещение подсудимым материальных затрат на лечение и его участие в боевых действиях.

Между тем

В Тюмени ожидается еще один суд после спарринга для кандидата в бойцы ОМОНа. Его последствия были столь же трагичны, как и в случае с Владом Елфимовым.