Кубок мира по шахматам состоится с 9 сентября по 4 октября 2019 года в Ханты-Мансийске. Соглашение о проведении состязания подписали в феврале президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и руководитель Федерации шахмат ХМАО - Югры Василий Филипенко. Ожидается, что турнир соберет более 120 сильнейших шахматистов из 50 стран мира.

О том, как в Ханты-Мансийске готовятся к событию, каковы шансы россиян на победу и насколько популярны шахматы в главном нефтяном регионе страны, рассказывает Василий Филипенко.

Василий Александрович, в чем значимость Кубка мира - для шахматного спорта, гроссмейстеров, для региона, в котором пройдут соревнования?



Василий Филипенко: История Кубка мира по шахматам началась в 2000 году, когда Международная шахматная федерация провела первый турнир с таким наименованием. Уже спустя пять лет он состоялся в том формате, который известен сейчас: 128 сильнейших шахматистов мира соревнуются по нокаут-системе. Для шахматиста, стремящегося достигать высот в спорте, значим каждый турнир, особенно если речь идет о мировых шахматах, встрече за шахматной доской с лучшими игроками планеты. Но Кубок мира дает дополнительную мотивацию, и очень серьезную: победитель и финалист соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года. Он является основным и заключительным этапом серии турниров для определения претендента на шахматную корону.

Можно сказать, что Кубок мира по шахматам - это репетиция перед Всемирной шахматной Олимпиадой 2020 года, на которой сразится около трех тысяч участников. Он позволяет провести системный анализ организационной готовности к предстоящим международным соревнованиям и оценку уровня спортивного мастерства игроков.

Ханты-Мансийск не впервые будет принимать Кубок мира по шахматам. Накоплен опыт проведения подобных мероприятий, получены отзывы участников. Как это используется в подготовке?



Василий Филипенко: Действительно, Ханты-Мансийск примет Кубок мира в пятый раз. На турнирах в столице Югры в 2005 году побеждал Левон Аронян, в 2007-м - Гата Камский, в 2009-м - Борис Гельфанд, в 2011-м - Петр Свидлер, действующий победитель - Аронян. За время проведения накоплен значительный опыт в организации соревнований такого масштаба. Многие участники оставляли положительные отзывы, благодарили за гостеприимство и заботливое отношение к гостям города. Профессионализм и опыт команды организаторов позволяют с уверенностью сказать, что Кубок мира мы встретим и проведем на достойном уровне. Этому способствуют и инфраструктурные возможности города, которые улучшаются с каждым годом, - кстати, к Шахматной олимпиаде 2020 года в столице Югры появятся новые архитектурные и инфраструктурные объекты.

Кубок мира по шахматам - своего рода репетиция перед Всемирной шахматной Олимпиадой 2020 года, на которой сразятся около трех тысяч участников

Подписывая соглашение о проведении Кубка мира с главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем, вы наверняка обсуждали, как шахматный спорт развивается в России и в Югре, где успешно проводятся соревнования самого высокого уровня. К Ханты-Мансийскому автономному округу и Федерации шахмат Югры приковано внимание всего шахматного мира. Каково это - быть в центре событий? Что помогает держать марку?

Василий Филипенко: Югра - один из главных шахматных центров России и задает вектор развития, который востребован другими регионами страны. Признание на мировом уровне подтверждается тем, что Ханты-Мансийск станет столицей Всемирной шахматной Олимпиады во второй раз. Такой чести за 95-летнюю историю Международной шахматной федерации удостаивались всего три города - Москва, Салоники и Буэнос-Айрес. Это очень большая ответственность. Ханты-Мансийск задал определенный стандарт проведения важнейших шахматных соревнований. Нужно не только придерживаться этого стандарта, но и повышать планку. Организация таких масштабных мероприятий, как Кубок мира и Всемирная шахматная Олимпиада, - это командная работа. Без всесторонней поддержки правительства Югры и лично главы региона Натальи Комаровой было бы сложно представить проведение мировых турниров на высоком уровне.

В 2011 году Петр Свидлер стал победителем "домашнего" Кубка мира. Будут ли россияне претендовать на победу сейчас?



Василий Филипенко: У нас много сильных и титулованных игроков, линейка запасных - хорошая, так что бороться за Кубок однозначно будем. Что касается предстоящей Всемирной шахматной Олимпиады, то разумеется, и там нам очень хочется выступить как можно лучше, тем более что это будет наша, "домашняя" площадка. Некоторое преимущество у нас будет: по правилам, страна-организатор Олимпиады имеет право выставить три команды. Однако стоит отметить, что год от года конкурировать в мировых шахматах становится все сложнее. Мастерство спортсменов растет, самые серьезные наши конкуренты - команды из США и Китая, сильную оппозицию также составляют "интеллектуальные дружины" Армении, Азербайджана, Украины. Так что не будем заранее примерять "золото". Только сама Олимпиада покажет, займет ли Россия первое место в мировом турнире. А мы будем стараться показать лучшую игру.