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21.05.2019 13:50
Рубрика: Власть

Родственников пустят в реанимацию

Текст: Татьяна Замахина

Госдума в окончательном чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации. Медицинским организациям придется создавать условия для таких визитов.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

С просьбой дать людям данную возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "Прямых линий". По поручению главы государства депутатами и был разработан документ. Благодаря новому закону, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни.

Фото: Photoxpress.ru
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Как подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ, закон после его вступления в силу должен заработать без бюрократических проволочек. "Это очень серьезный шаг вперед, общество просит, чтобы мы принимали такие решения как можно быстрее", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Сейчас решение - разрешать посещение больных в реанимации или нет - принимается главврачами больниц и заведующими отделениями. Согласно документу, определять порядок допуска родственников будет Минздрав. При этом ведомство будет учитывать состояние больного, соблюдение противоэпидемического режима и интересов тех, кто работает или находится в больнице.

Превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей, подчеркивали ранее в профильном комитете по охране здоровья. А в реанимационное отделение роддома и вовсе пускать не нужно, затруднено и посещение реанимации инфекционных стационаров, считает глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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