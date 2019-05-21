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21.05.2019,  
11:45
Текст:  Олег Корякин

Российская бронетехника "примеряет" более мощный калибр

Фото: РГ/Сергей Птичкин Фото: РГ/Сергей Птичкин
Фото: РГ/Сергей Птичкин

Российские танки и бронемашины могут обзавестись более мощными пушками 57-мм калибра.

Концерн "Техмаш" совместно с Ростехом прорабатывают возможность перевода российской бронетехники с 30-мм пушек на 57-миллиметровые. Со своей стороны Минобороны РФ, как заказчик, также изучает вопрос.

Об этом ТАСС сообщил замгенерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

Фото: Gettyimages
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Он уточнил, что сейчас проводится оценка проекта.

По его словам, смена калибра потребует огромных затрат на модернизацию вооружения и военной техники.

Напомним, вопрос о перевооружении бронетехники муссируется не первый год. Всерьез об этом заговорили после разработки боевого модуля АУ-220М "Байкал" с новой 57-миллиметровой пушкой. Он бы создан на базе советского артиллерийского орудия С-60.

По мнению многих экспертов, переход на новый "хорошо забытый старый" калибр может существенно изменить ситуацию на мировом рынке вооружений в пользу России.

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