Российская бронетехника "примеряет" более мощный калибр

Российские танки и бронемашины могут обзавестись более мощными пушками 57-мм калибра.

Концерн "Техмаш" совместно с Ростехом прорабатывают возможность перевода российской бронетехники с 30-мм пушек на 57-миллиметровые. Со своей стороны Минобороны РФ, как заказчик, также изучает вопрос.

Об этом ТАСС сообщил замгенерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

Он уточнил, что сейчас проводится оценка проекта.

По его словам, смена калибра потребует огромных затрат на модернизацию вооружения и военной техники.

Напомним, вопрос о перевооружении бронетехники муссируется не первый год. Всерьез об этом заговорили после разработки боевого модуля АУ-220М "Байкал" с новой 57-миллиметровой пушкой. Он бы создан на базе советского артиллерийского орудия С-60.

По мнению многих экспертов, переход на новый "хорошо забытый старый" калибр может существенно изменить ситуацию на мировом рынке вооружений в пользу России.