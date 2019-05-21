Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта

Группа сенаторов, в том числе вице-спикер СФ Евгений Бушмин и глава комитета по бюджету Сергей Рябухин, внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий внедрение ЕГАИС по всей цепочке движения медицинского спирта от производителя к потребителю.

Предлагается обязать лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку и хранение спирта, передавать в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) информацию об объеме закупки, перевозки, хранения и поставок спиртосодержащей продукции. "Это позволит пресечь незаконные поставки спирта", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект вводит ряд запретов для производителей и продавцов спирта и спиртосодержащей продукции. В частности, медицинский спирт нельзя будет производить на оборудовании для этилового спирта.

Также сенаторы предлагают запретить продажу спиртосодержащих лекарств "организациям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием животных".

Оптовикам предписывается хранить, продавать и передавать закупленную фармацевтическую субстанцию спирта в таре объемом не более 1 литра.

"Введение указанных запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля за оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, отмечается в пояснительной записке", - отмечают авторы законопроекта.