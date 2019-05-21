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21.05.2019 14:00
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев рассказал, как за него голосовали на "Евровидении"

Текст: Александр Алексеев
В Тель-Авиве 18 мая состоялся финал "Евровидения". Сергей Лазарев, представлявший на конкурсе Россию с песней Scream, занял третье место. Обнародование подробных результатов голосования показало, что оценки зрителей и профессионального жюри в отношении российского исполнителя в разных странах сильно отличались.

"Немного чисел. Зрители 11 стран поставили это выступление на первое место (по 12 баллов), три страны - на второе (дали по 10 баллов), пять стран - на третье (по 8 баллов). В сумме от зрителей мы получили 244 балла. Спасибо. А члены жюри 17 стран посчитали, что это выступление оценивается в 0 баллов. К примеру, все члены жюри Грузии поставили это выступление на последнее 26-е место", - написал Лазарев на своей странице в Instagram.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Зачем "Евровидению" профессиональное жюри? Послесловие к конкурсу

Прервемся и прокомментируем. Итак, о какой же музыкальной и творческой объективности конкурса после этого можно говорить? И не пора ли наконец-то отменить профессиональное жюри, как порой слишком уж подверженные конъюнктуре и своим интересам, и оставить только оценки телезрителей, бескорыстных, искренне любящих и ценящих музыку. Да и по сути это и есть народное жюри.

"Количество баллов от жюри остальных стран - 125. Спасибо. Песня находится в iTunes чартах в 19 странах. Клип на Scream собрал на YouTube суммарно свыше десяти миллионов просмотров. Такая же цифра - почти девять миллионов - суммарное количество просмотров выступления с полуфинала и финала конкурса", - отметил Лазарев.

Снова прокомментируем. При такой популярности Scream у европейской аудитории жюри 17 стран не оценили песню. Высшую оценку в 12 баллов Россия получила только от жюри Азербайджана. Стоит ли в этом случае говорить об объективности и адекватности профессионалов? Как писал Михаил Жванецкий, "может, что-то в консерватории подправить?".

В Кремле оценили результат Лазарева на Евровидении

В то же время Лазарев заявил, что не оспаривает результаты голосования и "счастлив своему призовому третьему месту" "Я лишь написал статистику голосования зрителей и жюри, статистику просмотров и чартов, чтобы было нагляднее. А как к ней относиться - выбор ваш. Более того, я считаю, что в ситуации сложнейшей конкуренции и прекрасных песен на конкурсе в этом году третье место - огромная победа", - подчеркнул певец.

Культура Музыка Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение"-2019
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