Один из моих ближайших друзей, узнав, что я собираюсь посвятить очередную телевизионную "Агору" социологическому исследованию "Левада-центра", выявившему одобрительное отношение к деятельности Сталина большинства граждан современной России, настоятельно советовал мне не делать этого. Его позиция была схожа с той критикой, которую я услышал уже после того, как программа вышла в эфир. "Мол, зачем вспоминать этого тирана, причинившего столько горя нашему народу. О таких надо забыть. И желательно навсегда".

В подобном подходе к тем явлениям, которые считают мировым злом, есть свой резон. Достаточно вспомнить замечательную пьесу Григория Горина "Забыть Герострата!", написанную почти полвека тому назад. Трагикомедию о Герострате из Эфеса, который летом 356 года до нашей эры сжег храм Артемиды и под пытками признался, что сделал это, мечтая обессмертить свое имя. Жители Эфеса присудили его к смерти и приняли решение сделать все, чтобы его имя было забыто навсегда. Преступник принял смерть, но случай этот был зафиксирован свидетелем событий Феопомпом. Его записи сохранились лишь фрагментарно - на них ссылается римский писатель-моралист I века н.э. Валерий Максим, оставивший подробный рассказ о Герострате. Ни добро, ни зло не исчезают бесследно. Если кто-то не хочет вспоминать о тиранах, то всегда есть другие, кто тиранов не только не забывает, но и боготворит. Сталин - не Герострат. После 1927 года ему уже ничего не надо было доказывать ни современникам, ни потомкам. Победа над Троцким, а потом и Кировым, прибавила золотых лучей в его почти божественном нимбе. В глазах всего мира он стал символом страны, победившей фашизм. И хотя у Черчилля так и не нашли слов о том, что Сталин "принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой", эта апокрифическая фраза добавила блеска великому мифу о Сталине.

Миф о Сталине оказался могущественнее многих других мифов российской и советской истории

Ни ХХ съезд КПСС, который состоялся в феврале 1956 года, с партийной осторожностью вскрывший беззакония, творившиеся в СССР в период правления Сталина, ни различные периоды десталинизации, пик которых приходился на вторую половину 50-х - первую половину 60-х годов, а затем на вторую половину 80-х - 90-е годы прошлого столетия, так и не смогли отправить эту политическую фигуру в небытие. Миф о Сталине оказался могущественнее многих других мифов российской и советской истории, с годами приобретая все новые черты. И уже в ХХI столетии появились, как писал В. В. Маяковский, "молодые превоспитанные люди", делающие вид будто они твердо уверены в том, что именно Сталин создал на земле государство социальной справедливости. Впрочем, и немолодые тоже. Им нет дела до реального Сталина и реальной истории СССР - у них совершенно иные, вполне прагматические цели и задачи. Политический бизнес нуждается в подобном инструментарии. Здесь легко нарушают христианские заповеди и творят кумиров. И тогда черное легко назвать белым. Можно говорить о Сталине как о магнетической, бесконечно разнообразной, неподдающейся художественному воплощению фигуре. Можно разыгрывать вокруг его биографии мистерии, точнее, превращать в мистерию историю его жизни. Можно проклинать его. Но невозможно забыть. И нужно ли? Мы никогда не поймем природу добра, если не познаем природу зла.

Наши отношения со Сталиным - некогда реальным человеком, превратившимся в мифологического персонажа, усложняются тем, что любая его демифологизация частью общества рассматривается как покушение на историю нашей страны, как антипатриотизм и даже русофобство. Логика подобных рассуждений крайне проста - если вы не любите Сталина, то вы оплевываете победу в Великой Отечественной войне, достижения индустриализации, атомный проект и даже космическую программу! Таким образом, отказываясь от Сталина, вы отказываетесь от всего лучшего, что было создано в Советском Союзе в ХХ столетии, ибо он - это мы, это наше прошлое, в которое, как известно, нельзя стрелять из пистолета, ибо оно может ответить пушечным выстрелом. А несколько сотен тысяч погибших во время репрессий - это законная плата за достижение всеобщего благоденствия. Ну и т.д. и т.п.

Тут не грех вспомнить знаменитую пьесу Сартра "Мухи", в которой Эгисф, убивший царя Аргоса Агамемнона, сумел убедить все население города, что они вместе с ним виновны в злодейском убийстве, - они ведь слышали как кричал Агамемнон, однако не пришли его защитить. Но виновность тирана никогда не тождественна судьбе народа. И не надо путать государство с Отечеством, политическую систему с Родиной. Это не просто пошлая, это подлая подмена.

Большая русская, многонациональная советская литература ХХ века - от М. Шолохова и А. Платонова до А. Солженицына и Ч. Айтматова - посвятила тысячи страниц, чтобы рассказать о судьбе простого человека и судьбе великого народа, состоящего из этих простых людей, которая предопределила нашу историческую жизнь, подняв ее над скверной бытия. Она определила нравственные ориентиры осмысления прошлого. И не надо думать, что это сделано напрасно. Критическое осмысление прошлого необходимо - только в этом случае мы окажемся достойны настоящего будущего.

Можно проклинать Сталина. Но невозможно его забыть. И нужно ли?

Можно долго рассуждать о том, что возрождение мифа о Сталине предопределено сегодняшними проблемами нашей жизни. Прежде всего острым ощущением социальной несправедливости современного российского общества. Это так и не так. Не стоит забывать, что "утраченный рай" советского прошлого культивируется из года в год. Было бы странно, если бы это не приносило своих плодов. Миф - это вполне комфортная среда обитания для многих пользователей жизни.

Именно поэтому, похоже, мы не собираемся переубеждать тех, кто верит, что Солнце вертится вокруг Земли. При том, что их немало - почти треть населения развитых стран. Слава богу, что они не занимаются созданием авиационной и космической техники.

Одна из главнейших проблем современной России - это потребность в создании архитектуры нашего общего будущего. Для ее решения придется оставить миф о Сталине в прошлом.