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21.05.2019 12:55
Рубрика: Происшествия

СК рассказал об уголовных претензиях к замруководителя Росрезерва

Текст: Наталья Козлова
О том, что Следственный комитет расследует масштабное уголовное дело о краже казенных миллиардов рублей в Росрезерве, ведомство Александра Бастрыкина объявило лишь сегодня. И еще СК назвало фамилии фигурантов.
Александр Кирюхин Фото: Федеральное агентство по государственным резервам Александр Кирюхин. Фото: Федеральное агентство по государственным резервам
Александр Кирюхин. Фото: Федеральное агентство по государственным резервам

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в Следственном комитете России идет работа по делу о хищении бюджетных средств "при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)".

По словам представителя СК, следственной группой уже собраны доказательства причастности к совершению преступления нескольких не рядовых сотрудников. Речь идет о заместителе руководителя Росрезерва Александре Кирюхине, бывшем начальнике Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадиме Гаврилове и его бывшем заместителе Олеге Лазареве, директоре научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергее Уланине, генеральном директоре субподрядной организации ООО "НафтаПремиум" Александре Безрукове и еще о нескольких гражданах.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС
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Следственный комитет предъявил всем этим гражданам обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - особо крупное мошенничество, совершенное в группе и по предварительному сговору.

Кирюхин и Безруков сидят по месту жительства под домашним арестом. Гаврилов и Уланин - в следственном изоляторе. Сегодня Басманный суд столицы решит, как и где будет сидеть Лазарев.

В деле речь идет о событиях, которые начались в 2014 году. Тогда, по версии следствия, между Росрезервом, являющимся государственным заказчиком, и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" был подписан государственный контракт на сумму более 3,2 миллиарда рублей. Контракт был "на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после длительного хранения на комбинатах Росрезерва, который предполагал выполнение указанных работ по технологии ООО "НафтаПремиум". 

При этом, объясняют в СКР, сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ Росрезервом произведена оплата подрядной организации в размере 3,2 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Возможно этот список фигурантов не окончательный. В СК говорят, что "продолжают проведение всех необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление иных лиц, причастных к совершению преступления".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минэкономразвития Росрезерв
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