Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда

На 71-м году жизни скончался трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда. О смерти автогонщика сообщили его родные, информирует ТАСС со ссылкой на ORF.

Австрийский спортсмен умер накануне, находясь в кругу своей семьи.

- Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему, - цитируют СМИ электронное письмо родных Лауды.

В прошлом году у Ники Лауды были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, ему понадобилась операция по трансплантации легких.

Лауда выступал в классе "Формулы-1" 13 сезонов. Он трижды становился чемпионом мира - в 1975, 1977, 1984 годах. Спортсмен выступал в составе таких команд, как "Феррари", "Брэбем" и "Макларен".

В 1976 году на Гран-при Германии Ники Лауда попал в аварию. Его машина вылетела с трассы, ударилась в ограждение, загорелась и обратно вылетела на трассу, где в него врезались два других гонщика. Пилота удалось вытащить из машины. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. После той аварии он стал носить красную кепку, которая прикрывала шрамы на его лице и голове. Эта кепка стала одним из узнаваемых атрибутов гонщика.

В 2013 году в прокат вышел фильм "Гонка", посвященный противостоянию Лауды с другим пилотом - Джеймсом Хантом. Главные роли в картине исполнили Даниэль Брюль (Ники Лауда) и Крис Хемсворт (Джеймс Хант).