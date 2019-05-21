Новости

В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду 09:20
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:07
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки 09:06
Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья 09:03
В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов 09:00
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей 08:59
Чешский журналист раскрыл причину нелюбви к России на Западе 08:54
Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда 08:35
Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак 08:11
Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет 08:01
В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов 07:38
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport 07:35
В перестрелках в Мексике убиты 10 человек 07:28
Названа основная угроза для женского сердца 07:17
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro 07:12
В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки 07:06
В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смесью" 07:04
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц 07:00
Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355 06:42
Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени 06:25
В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней 06:12
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора 05:49
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа 05:46
В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс 05:44
В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 08:35
Рубрика: Спорт

Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда

Фото: AP Photo/Nelson Antoine, file Фото: AP Photo/Nelson Antoine, file
Фото: AP Photo/Nelson Antoine, file

На 71-м году жизни скончался трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда. О смерти автогонщика сообщили его родные, информирует ТАСС со ссылкой на ORF.

Австрийский спортсмен умер накануне, находясь в кругу своей семьи.

- Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему, - цитируют СМИ электронное письмо родных Лауды.

В прошлом году у Ники Лауды были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, ему понадобилась операция по трансплантации легких.

Лауда выступал в классе "Формулы-1" 13 сезонов. Он трижды становился чемпионом мира - в 1975, 1977, 1984 годах. Спортсмен выступал в составе таких команд, как "Феррари", "Брэбем" и "Макларен".

В 1976 году на Гран-при Германии Ники Лауда попал в аварию. Его машина вылетела с трассы, ударилась в ограждение, загорелась и обратно вылетела на трассу, где в него врезались два других гонщика. Пилота удалось вытащить из машины. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. После той аварии он стал носить красную кепку, которая прикрывала шрамы на его лице и голове. Эта кепка стала одним из узнаваемых атрибутов гонщика.

В 2013 году в прокат вышел фильм "Гонка", посвященный противостоянию Лауды с другим пилотом - Джеймсом Хантом. Главные роли в картине исполнили Даниэль Брюль (Ники Лауда) и Крис Хемсворт (Джеймс Хант).

Спорт Формула-1 Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность
Зеленский подписал первый президентский указ
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны