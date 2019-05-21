Специалисты разработали новый метод лечения редких переломов

Новая методика относится к периимплантным переломам, то есть произошедшим в области ранее установленного импланта. Ее в московском Центре травматологии и ортопедии Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова не только разработали, но и впервые применили на практике.

Такие случаи встречаются очень редко и стандартные методы для их лечения не подходят. Исследований и рекомендаций по их лечению тоже не было.

- За три года мы провели исследование и проанализировали 44 клинических случая пациентов с периимплантными переломами. Выявили характерные признаки заболевания, оценили эффективность различных методик и факторы риска их возникновения. На основании исследования разработали научно-обоснованные рекомендации для практикующих врачей-травматологов-ортопедов. Выработан алгоритм диагностики и лечения пациентов с подобным недугом, - рассказал Рами Боргхута, автор методики, врач-травматолог ГКБ №67.

Разработанные рекомендации уже применяются при лечении периимплантных переломов на базе Центра травматологии и ортопедии больницы №67. На днях сделана первая операция по лечению периимплантного перелома с использованием новой методики.

По словам автора, эта работа - лишь начало поиска золотого стандарта лечения периимплантных переломов. Но благодаря ей уже сегодня российские врачи-травматологи могут выйти на новый уровень качества лечения этих редких травм.