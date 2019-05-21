Спецслужбы СНГ разрабатывают совместные действия в борьбе с терроризмом

Международные бандргуппы постоянно совершенствуют методы террористических атак. Для проведения акций устрашения они не гнушаются использовать женщин и детей, а также имеют возможности для создания химического оружия. Спецслужбы СНГ регулярно проводят встречи для координации и совершенствования совместных действий.

Заседание руководителей органов безопасности государств - участников СНГ прошло в столице Таджикистана - Душанбе. Выступая на заседании, глава ФСБ России Александр Бортников подчеркнул, что, несмотря на разгром международных террористических организаций в Сирии и Ираке, боевики сохранили ресурсную базу, которая позволяет совершать атаки по всему миру. Террористы постоянно совершенствуют методы нападений. "Нам известно о намерениях главарей использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода", - сообщил глава ФСБ. Он отметил, что для выявления потенциальных террористов-смертников среди людей, которые возвращаются из зон конфликтов, необходимо вести тщательную фильтрационную работу.

Кроме того, по словам Бортникова, у спецслужб есть достоверные данные о том, что террористы получили в свои руки материалы и технологии для производства химического оружия. "В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", - сказал он. Террористы также пытаются активно использовать интернет, они создают в своих рядах целые киберподразделения, которые планируют совершать атаки на стратегические объекты, а также дезорганизовывать работу органов власти. Для ложных сообщений об угрозах совершения терактов боевики используют электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефонию.

У спецслужб есть данные, что террористы получили технологии для производства химоружия

По словам Бортникова, успешные действия спецслужб позволят сорвать планы бандитов. Так, в прошлом году ФСБ совместно с коллегами выявили восемь террористических ячеек и задержали более 100 их участников. Глава ФСБ подчеркнул, что обстановка сейчас требует совместных действий в борьбе с террором с акцентом на меры упреждающего характера.