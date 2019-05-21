Назван неожиданный способ избежать цирроза и рака печени

Американские ученые выяснили, что существенно снизить риск смерти от тяжелых заболеваний печени позволят определенные виды физической активности. Проведенные исследования, в частности, указывают на пользу ходьбы и силовых тренировок. Об этом сообщает портал EurekAlert!

"Преимущество физических упражнений не является новой концепцией, но их влияние на смертность от цирроза и рака печени еще не изучалось в полном масштабе. Наши результаты показывают, что и ходьба, и силовые тренировки способствуют значительному снижению риска смерти от цирроза", - отмечает Трэйси Саймон, доктор медицинских наук, ведущий исследователь и преподаватель медицины Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

Как сообщается в публикации, доктор Саймон и ее команда длительное время наблюдали за 68 449 женщинами и 48 748 мужчинами, у которых изначально не было проблем с печенью. При этом изучалась их физическая активность с 1986 по 2012 годы. В результате выяснилось, что комбинирование ходьбы и силовых тренировок максимально снижает риск смерти от цирроза. Также отмечается, что этот риск на 73 процента меньше у тех, кто практикует быструю ходьбу.

"В США смертность от цирроза резко возрастает. Ожидается, что к 2030 году показатели увеличатся втрое", - подчеркивает доктор Саймон.