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21.05.2019 19:21
Рубрика: В мире

США внесли три российских структуры в "черные списки"

Текст: Игорь Дунаевский
Администрация Дональда Трампа продолжает методично наполнять ту антироссийскую санкционную структуру, которую на законодательном уровне создал конгресс США.

Во вторник госдепартамент сообщил о включении в "черные списки" двух российских предприятий и военного учебного центра. Речь идет о московском заводе "Авангард", Тульском конструкторском бюро приборостроения и 11-м учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине.

Американские власти считают, что их действия нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии, хотя конкретных претензий не озвучено. Этот закон, действующий только в США, запрещает передачу указанным странам технологий, открывающих путь к созданию ОМУ. Таким образом в Вашингтоне в очередной раз применили свое внутреннее законодательство на экстерриториальной основе.

Фото: Дмитрий Коробейноков/ РИА Новости www.ria.ru
Кремль ответил на заявление о новых санкциях США

Из опубликованных внешнеполитическим ведомством США документов следует, что рестрикции, срок действия которых составляет 2 года, вступили в силу с 14 мая. Включение в "черные списки" в том числе означает, что американским государственным ведомствам запрещено приобретать любую продукцию указанных российских организаций, выдавать им лицензии на торговлю товарами, попадающими под меры экспортного контроля.

Напомним, за последние годы конгресс США разработал сразу несколько законов, которые обязывают администрацию с определенной периодичностью пересматривать и пополнять антироссийские санкционные списки. Эксперты отмечали, что таким образом законодатели пытались связать руки президенту Дональду Трампу, лишая его возможности наладить конструктивный диалог с Москвой.

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
В мире США Экономика Бизнес Санкции и антисанкции
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