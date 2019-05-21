Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа

Суд в Вашингтоне поддержал позицию конгрессменов США, которые затребовали у аудиторов налоговые документы президента Дональда Трампа. Сам глава Белого дома и его адвокаты просили суд запретить такой запрос.

Трамп уже заявил журналистам, что не согласен с данным решением суда и оспорит его. "Мы считаем, что это абсолютно неверное решение, которое вынес судья, назначенный Обамой", - цитирует РИА Новости.

Ранее Минфин отказывался предоставить конгрессу декларации Трампа.

Еще до вступления в должность президента, Трамп в 2016 году отвечал отказом на все просьбы предоставить общественности свои декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая в финансовых нарушениях.