Судей за нарушения начнут понижать в классе

В России появится новое наказание для судей: понижение в квалификационном классе. Об этом сегодня сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Заявление прозвучало на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей России.

Напомним, для судей предусмотрено 10 квалификационных классов - с девятого (низший) по первый, плюс высший класс. Классы соответствуют определенным уровням судов, например, судьями Верховного суда России могут быть судьи первого и высшего классов. Понижение класса влияет и на оклад судьи, и на служебные перспективы.

Наказание будет применяться, если раньше судью уже привлекали к дисциплинарному взысканию. Сегодня для судей, совершивших дисциплинарные нарушения, существует три наказания: замечание, предупреждение и досрочное прекращение полномочий. С 1 сентября нынешнего года вступит в силу закон, по которому судей за нарушения смогут еще понижать в классе. Как рассказал Вячеслав Лебедев, предусмотрены также критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи.

Среди других новшеств председатель Верховного суда страны также выделил обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний и автоматизированное распределение дел с учетом нагрузки и специализации судей.