Суды третьей инстанции - кассационной - начнут принимать абсолютно все жалобы. По сути, появляется тройная гарантия, что решение будет справедливым.

Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России рассказал о новшествах, которые ждут судебную систему. Самое главное: в октябре начнут работу отдельные апелляционные и кассационные суды.

Сейчас нередко бывает, что дело может пройти несколько инстанций внутри одного и того же суда. Его рассматривают судьи, хорошо знакомые друг с другом: они обедают в одной столовой, по утрам жмут друг другу руки. Да, личное не должно влиять на дело, но все-таки подчас влияет.

Осенью все изменится: дело будет перемещаться в разные суды, причем - в других регионах, где каждый раз на него будут смотреть свежим взглядом. Более того, кассационные инстанции перестанут отбирать жалобы: вводится так называемая полная кассация. По действующему сейчас порядку в кассационную инстанцию берется далеко не все. Каждую жалобу специально изучают на предмет того, есть в ней что-то достойное внимание суда третьей инстанции или нет. Юристам надо искать специальные аргументы лишь для того, чтобы жалобу приняли к рассмотрению.

Теперь в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве вводится понятие сплошной кассации, в соответствии с которым кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании с приглашением сторон, что, как подчеркнул Вячеслав Лебедев, безусловно, существенно повысит правовую защищенность граждан.

Юристам больше не придется искать специальные аргументы, чтобы кассация приняла жалобу

Для обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь вводится профессиональное представительство: начиная с региональных судов представлять интересы сторон на профессиональной основе смогут только дипломированные юристы.

- В целях разъяснения правил сплошной кассации и некоторых изменений в процессуальном законодательстве пленум Верховного суда России примет постановление о применении норм процессуального законодательства судом кассационной инстанции, - сообщил Вячеслав Лебедев.

Сейчас идет формирование новых судов. По штату в отдельных кассационных и апелляционных судах 890 судейских должностей. Высшей квалификационной коллегией судей России рассмотрены 906 кандидатов, из них рекомендованы к назначению 567 кандидатов, или 63 процента от числа рассмотренных заявлений.