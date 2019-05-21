Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России рассказал о новшествах, которые ждут судебную систему. Самое главное: в октябре начнут работу отдельные апелляционные и кассационные суды.
Сейчас нередко бывает, что дело может пройти несколько инстанций внутри одного и того же суда. Его рассматривают судьи, хорошо знакомые друг с другом: они обедают в одной столовой, по утрам жмут друг другу руки. Да, личное не должно влиять на дело, но все-таки подчас влияет.
Осенью все изменится: дело будет перемещаться в разные суды, причем - в других регионах, где каждый раз на него будут смотреть свежим взглядом. Более того, кассационные инстанции перестанут отбирать жалобы: вводится так называемая полная кассация. По действующему сейчас порядку в кассационную инстанцию берется далеко не все. Каждую жалобу специально изучают на предмет того, есть в ней что-то достойное внимание суда третьей инстанции или нет. Юристам надо искать специальные аргументы лишь для того, чтобы жалобу приняли к рассмотрению.
Теперь в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве вводится понятие сплошной кассации, в соответствии с которым кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании с приглашением сторон, что, как подчеркнул Вячеслав Лебедев, безусловно, существенно повысит правовую защищенность граждан.
Для обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь вводится профессиональное представительство: начиная с региональных судов представлять интересы сторон на профессиональной основе смогут только дипломированные юристы.
- В целях разъяснения правил сплошной кассации и некоторых изменений в процессуальном законодательстве пленум Верховного суда России примет постановление о применении норм процессуального законодательства судом кассационной инстанции, - сообщил Вячеслав Лебедев.
Сейчас идет формирование новых судов. По штату в отдельных кассационных и апелляционных судах 890 судейских должностей. Высшей квалификационной коллегией судей России рассмотрены 906 кандидатов, из них рекомендованы к назначению 567 кандидатов, или 63 процента от числа рассмотренных заявлений.