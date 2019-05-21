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21.05.2019 00:07
Рубрика: Спорт

"Акул" покусали

Тарасенко реализовал буллит в ворота "Сан-Хосе"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой пятого матча финала Западной конференции НХЛ, в котором "блюзмены" в гостях разгромили "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 5:0 и вышли вперед в серии - 3:2.

В этой встрече Тарасенко набрал 3 (1+2) очка, реализовав буллит. Во втором периоде нашего форварда сбили с ног, когда он вышел один на один с вратарем "акул", и он пробил штрафной бросок, сделав счет 3:0. Тарасенко - всего лишь четвертый игрок в истории лиги, которому это удалось в плей-офф на стадии полуфинала или финала Кубка Стэнли. В списке также значатся Уэйн Гретцки, отличившийся в 1984 году, Матс Сундин (1999) и Джо Сакик (2001).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до пяти матчей. Теперь в его активе 12 (7+5) баллов в 18 встречах.

Первой звездой матча стал Джейден Шварц, оформивший хет-трик. Уже второй в плей-офф. Ранее он трижды поразил ворота "Виннипег Джетс". Шварц подчеркнул, что "шайба сама ложилась на клюшку", но зато отметил вклад Тарасенко в общий успех "Сент-Луиса".

- Вклад Тарасенко огромен. Для игрока, который забивает так много голов, проделывать еще и так много другой работы - это просто здорово, - приводит слова Шварца официальный сайт НХЛ. - Кроме того, примером работы и самопожертвования он заводит партнеров, придает всем энергии. Когда твой лучший снайпер идет на ворота, играет в силовой манере и с энергией, это заводит всех остальных. Сейчас это имеет колоссальное значение.

Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало - в 04.00 мск. Сильнейший клуб в этом противостоянии в финале Кубка Стэнли сыграет с победителем Восточной конференции "Бостон Брюинз".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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