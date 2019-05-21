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Рубрика: В мире

Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы. Об этом он сообщил в понедельник во время встречи с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

В Тегеране ответили на угрозы Трампа об "официальном конце" Ирана

Трамп подчеркнул, что все зависит от Ирана, но пока никакие переговоры не ведутся. "Я хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно меня беспокоить", - цитирует ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Глава Белого дома также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США. При этом он отметил, что ничего подобного со стороны Тегерана нет. "Мы не видим никаких признаков того, что что-то происходит или произойдет, но если произойдет, то, несомненно, будет встречено с великой силой. У нас не будет выбора", - сказал Трамп.

Спросили американского лидера и о том, обеспокоен ли он возможной войной с Ираном. "Посмотрим, что произойдет", - ответил Трамп, обвинив власти Ирана в "крайней враждебности" по отношению к США.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты не менее десяти раз предлагали его стране начать переговорный процесс. Однако, по его убеждению, сегодняшние условия не подходят для начала диалога. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera. По словам Роухани, Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

Пекин призвал Вашингтон к сдержанности в отношении Ирана

Ранее, в качестве сигнала властям Ирана, Вашингтон отправил ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ). В Тегеране этот шаг расценили "как элемент вражеской информационной войны и попыткой повлиять на иранское и международное общественное мнение" и заверили в готовности ответить, если США предпримут силовые действия.

Также стало известно, что Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках "ядерной сделки" спустя год после того, как США возобновили односторонние санкции в отношении Тегерана.

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