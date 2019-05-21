О причине исчезновения майя есть несколько гипотез. Одна из них - климатические катаклизмы. Но у этой гипотезы не было убедительных доказательств. И вот, кажется, они появились. Ученым помог... гипс. Точнее, измерение изотопов воды, захваченных гипсом.

По сути, этот минерал стал наводкой, которая помогла разгадать причину несчастья майя. Дело в том, что он образуется во время засухи, когда сильно падает уровень воды. По образцам гипса, собранным в озере Чичанчанаб, британским ученым удалось понять, что около тысячи лет назад, количество осадков в Центральной Америке уменьшилось более чем в два раза. Это время как раз выпало на период рассвета цивилизации майя.

Из-за изменений климата произошла масштабная и длительная засуха, вызвавшая гибель урожаев и падение скота. Майя не смогли противостоять природной стихии. Племена охватил страшный голод. Многие люди погибли, а оставшимся в живых пришлось мигрировать.