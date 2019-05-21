Ученые выяснили, какая еда приводит к набору веса при той же калорийности

То, что натуральную еду есть намного полезнее, чем переработанные (промышленные) продукты питания, известно всем. Однако в последнем исследовании группы ученых Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США было убедительно показано еще одно преимущество натуральной диеты: даже при примерно равной калорийности, рацион, основанный на промышленных продуктах, способствует набору веса. Если же предпочтение отдается необработанной пище - обмен веществ нормализуется, и человек худеет.

Эти результаты ученые для наглядности показали в виде простого графика, рассказав о своей работе в специализированном издании Cell Metabolizm.

В эксперименте участвовало 20 добровольцев с нормальным здоровьем - 10 женщин и 10 мужчин. В течение месяца они находились в клинике Института диабета и могли есть только то, что им предлагали ученые. Одна группа получала ультраобработанную (ее еще называют промышленной) еду, произведенную промышленным способом и содержащую сахар, соль, консерванты, вкусовые, стабилизирующие и прочие добавки (колбаса, хот-доги, гамбургеры, сладкие йогурты с фруктовыми добавками, консервированные макароны, хлопья и т.д.). А второй давали натуральную, слабо обработанную пищу - мясо и рыбу, приготовленные на пару и гриль, овощи, крупяные каши без добавок. Важный момент: калорийность обоих типов рациона была примерно одинаковой, хотя сбалансировать его по белкам, отметили ученые, оказалось крайне сложно. При этом людей не ограничивали в объеме пищи - они ели столько, сколько хотели. Через две недели участники первой группы набрали в среднем почти по килограмму веса, а во второй группе люди, наоборот, похудели на тот же килограмм.

После двух недель участники эксперимента поменялись местами: первая группа перешла на натуральный рацион, а вторая - на ультраобработанную пищу. И еще через две недели картина с изменением веса повторилась.

В итоге был сделан экспериментально подтвержденный вывод: питаясь ультраобработанными продуктами, люди съедали больше примерно на 20 процентов, в пересчете на килокалории - 3000 по сравнению с 2500 ккал в сутки. Соответственно, те, кто сидел на "промышленной" диете, съедали в среднем на 500 килокалорий в день больше, чем их товарищи, что и привело к набору веса.

Ученые констатировали: промышленная еда стимулирует избыточный аппетит, такие продукты красиво упакованы, имеют яркий вкус и приятный запах за счет добавок, и, как правило, напичканы избыточным количеством соли и сахара, а также жира. Поэтому, если человек хочет избежать набора веса, ему нужно строить рацион на минимально обработанных продуктах, а произведенные в промышленных условиях есть как можно меньше.

На верхнем графике показано количество килокалорий в день, которое потребляли участники эксперимента. Синяя кривая - потребление ультрапереработанных продуктов, красная - натуральная диета. На нижнем графике - кривая изменения среднего веса участников.